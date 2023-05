David Franco, tras desmayarse en el partido: “Me angustié mucho cuando estuve un minuto y medio sin poder respirar”

David Franco el pasado domingo tras recibir un golpe se quedó sin respirar en el césped del Adolfo Suárez de Ávila. Cundió el pánico y es que el futbolista del Salamanca no transmitía señales positivas y el nerviosismo se apoderó del recinto abulense. Por suerte, está recuperado y se apunta a intentar remontar el domingo el 2-0 que se trajo el Salamanca de Ávila. Formado en la cantera del Real Madrid defiende que hay que sacar el ADN de las remontadas de los blancos para tumbar al Ávila y seguir soñando con el ascenso a Segunda Federación.

Lo primero, ¿cómo se encuentra después del susto en el partido ante el Ávila?

—Bien. Ya está todo correcto. Estoy disponible para el domingo. El lunes entrené al margen, el martes en el día descanso todavía tenía un poco de mareos y dolores, pero ya he vuelto entrenar.

¿Cómo fue la jugada?

—No sé muy bien. Pero creo que me da con el codo en la boca del estómago y se me cerró el diafragma y me quedé sin poder respirar. A veces cuando te pasa eso suelen ser unos 10 segundos, pero es que estuve minuto y medio y me angustié mucho. Recuerdo que llegó el doctor del Ávila y se solucionó todo.

¿Qué más recuerda?

—Estaba muy concentrado en tener la lengua fuera por si perdía el conocimiento.

¿Y el médico del Ávila qué hizo para que recuperara la respiración?

—En cuanto me vio sabía lo que pasaba. Me hizo masajes para moverme el diafragma y en seguida recuperé la respiración. Nuestro doctor no estaba y Sofía, que también puede hacerlo, estaba en la grada y no la dejaban bajar. Pero por suerte no hizo falta y el médico del Ávila lo solventó.

Su familia estaba en la grada sufriendo...

—Estaban mi madre, mi novia, mi hija y mi hermana pequeña. Mi madre se quedó en shock y mi novia estaba muy nerviosa ya que la policía no la dejaba pasar.

¿Y estos días ha tenido todavía molestias?

—Sí, mareos y dolores en el cuerpo, pero es algo normal al haber estado sin respirar ese tiempo.

Dice que está ya disponible a disposición de Jehu Chiapas...

—Si Jehu quiere, yo estoy para jugar. Tengo muchas ganas. Sé que tenemos un escenario no muy viable, pero estamos convencidos de que lo vamos a sacar. Queremos darle esa alegría a la afición.

¿Meter un gol rápido es clave?

—Si metemos rápido y con el Helmántico empujando les entrará miedo al Ávila. Nosotros tenemos que salir desde el inicio a por todas y si no llegan los goles pronto, tenemos que pensar que pueden llegar en el 80 y en el 90 y nos vale igual. No importa cuándo lleguen los goles, pero que lleguen. No somos el Real Madrid, pero tenemos que tener ese ADN de las remontadas que ellos hacen en tres minutos y te dan la vuelta a una eliminatoria.

Hablando del Real Madrid, usted estuvo en la cantera blanca, ¿tiene ese ADN de luchar hasta el final?

—Espero que sí, pero lo tenemos que tener todos. El que no esté motivado en este partido... Nos jugamos nuestro futuro como futbolistas.

¿Se inculca ese sentimiento de entrega hasta el final en la cantera?

—Yo estuve tres años allí, los tres de juveniles. Sí, aprendes eso entre otras muchas cosas. Hubiera sido mejor haber ganado en Ávila, pero si ahora tenemos esta situación también tenemos una oportunidad bonita de pasar ronda y nos sabrá mucho mejor si lo conseguimos.

Y si el domingo no se consigue remontar, ¿cuál será su futuro?

—Solo pienso en el domingo y en pasar y tener cuatro semanas más de temporada. Después cuando acabe la temporada será momento de decidir. Si hay ofertas de fuera, bien pero seguir en el Salamanca también es una buena opción.

¿Un resultado para el domingo?

—Un 3-0. Un resultado contundente para que la afición no sufra mucho.