David Franco, ascenso y renovación con el Salamanca UDS

David Franco (Collado Villaba, 21 años) ha sido el último nombre en el mercado del Salamanca UDS. Sus 1.204 minutos con el conjunto del Helmántico han trascendido más allá de los límites del Grupo VIII de la Tercera Federación. El Recreativo de Huelva de Segunda Federación se lanzó en tromba a por su fichaje, el Salamanca se negó en rotundo “al no tener sustituto”; y él mismo fue, una vez cerrado el periodo de fichajes, el encargado para poner los puntos sobre las íes —el mismo descaro que tiene en el campo trasladado a los despachos—: “No lo voy a negar, tenía una propuesta muy interesarme para marcharme. Tras intercambiar opiniones, el Salamanca me transmitió que soy muy importante para ellos, algo que me enorgullece a pesar de todo. En verano el Salamanca me dio la oportunidad aquí y llegue con la misma ilusión que ahora escribo este texto. Por eso quiero decir que mi cabeza ya solo está centrada en haceros sentir orgullosos de mi trabajo y poder, humildemente, ayudar a este equipo a recuperar su grandeza”, escribió de su propio puño y letra el joven extremo.

Una semana después de los cantos de sirena de superior categoría, de verdad, no queda ni rastro: “Estamos como para pensar en otras cosas”, afirma el joven extremo criado en la cantera del Real Madrid. “En serio, lo que pasó en el mercado de invierno, que se interesen por mí clubes de superior categoría con tanta repercusión ha sido un estímulo, no se dieron, pero vendrán cosas mejores”, afirma.

Esas cosas mejores son, en su boca: “El ascenso y seguir aquí, seguramente. En Salamanca estoy muy a gusto, el club me trata muy bien, la ciudad es maravillosa y el estadio Helmántico es impresionante, un escenario de otra categoría”, sentencia.

Para el ascenso queda un mundo, primero acabar la Liga en puestos de playoff. “Es cierto que ahora mismo el equipo está tocado, pero esto son rachas. Todos lo sabemos. Al final llevamos esta línea que no es buena y tenemos que levantarnos cuanto antes y acabar este camino en el que parece que solo nos caen mazazos”, explica David Franco, al que las estadísticas le dicen muy poco: “La Liga está siendo como está siendo, ahora parece que en casa nos cuesta, pero la realidad es que en el 90 por ciento de los partidos a domicilio hemos sido superiores a los rivales... No es el caso del partido del otro día ante el Júpiter, que para mí fue muy malo, porque nos superaron en intensidad y eso no puede ser. En el fútbol hay un dicho que dice que la intensidad de los dos equipos tiene que ser la misma para que la calidad acabe decantando las cosas”.

La pregunta brota en medio de la conversación sin estridencias, como la respuesta: la calidad de la plantilla está ahora mismo en entredicho. “Para mí no. Estoy de acuerdo con el míster cada vez que dice que somos la plantilla con más calidad de la Liga. De verdad lo somos. Individualmente tenemos un equipazo y eso nadie lo puede negar. Otra cosa es que como equipo las cosas no están funcionando”, reflexiona el extremo madrileño, que no deja pasar tampoco el debate en torno a los árbitros, su equipo es el más castigado de toda la Liga en el apartado de expulsiones, él mismo sufrió una en sus carnes frente a la Arandina en El Montecillo el pasado 4 de diciembre: “A mí de verdad es que me está impresionando mucho esta temporada que, sobre todo, fuera de casa los árbitros no es que nos ayuden o nos dejen de ayudar, es cuando tienen que pitar algo parecen que lo hacen en nuestra contra. Siempre, ante cualquier duda, cae para el lado contrario la decisión”, dice Franco antes de acotar: “Dicho esto, y pese a todo, no son los árbitros los que nos marcan los goles, los goles los encajamos por otras cosas”, concluye.