Dani Palomares, lateral derecho del Salamanca UDS: “Cuando te ves en el Helmántico y con nuestra afición te sientes de verdad futbolista”

Daniel Palomares (Rus, Jaén, 23 años) ha llegado al Salamanca en busca de crecer en su carrera y con mucha hambre en el lateral derecho. Coincide con su técnico Antonio Calderón en que el equipo está en construcción, pero es optimista con la línea de trabajo actual. Está encantado de haber fichado por el Salamanca. “Cuando te ves en el Helmántico y con nuestra afición te sientes de verdad futbolista”, admite.

–Tres jornadas disputadas con conceptos asimilados y otros por mejorar...

–Somos un equipo en construcción. Somos un bloque muy joven combinado con varios veteranos que nos aportan esa experiencia necesaria. En cuanto estemos un poco más asentados y tranquilos en el juego van a salir las cosas como queremos.

–¿Nota ya la evolución del equipo?

–Sí. Es difícil, ya que casi todo el equipo es nuevo y el acoplarse cuesta al principio. Con el trabajo que estamos haciendo el fútbol va a llegar. Cada vez estamos mejor, pero es lógico que la afición tenga esa exigencia con el equipo, debido a que tenemos potencial y por eso nos pueden pedir más.

–¿Es optimista de cara a esta temporada?

–Sí, los equipos grandes son los que no encajan goles y están vivos los 90 minutos. Nos ha faltado por el momento algo de finura, pero vamos acabar siendo un bloque con solera y asentado. Hay que ir partido a partido, pero tenemos equipo para hacer una buena temporada, aunque siempre con humildad y sin equivocarnos en marcarnos objetivos que ahora son irreales.

–¿Cómo fue su fichaje por el Salamanca?

–Pues tuve opciones en Primera RFEF, pero no salieron. Cuando me llamó el Salamanca no tarde ni dos segundos en decirles que contaran conmigo y paralicé en el momento otras opciones en Segunda RFEF que tenía. Yo quiero hacer un poco más grande a este club y también crecer como futbolista, que tengo 23 años y tengo y la ambición de seguir mejorando.

–¿Qué se ha encontrado desde su llegada?

–En muy pocos sitios te puedes sentir futbolista y el Salamanca es uno de ellos. Cuando te ves cada 15 días en el Helmántico y con nuestra afición te sientes de verdad futbolista.

–Dicen que es uno de los animadores del vestuario, ¿quién le sigue en la bromas?

–Hay muy buen ambiente. Pero tanto para reírnos como si en el campo hay que cagarse en un compañero por un error. Somos un bloque muy unido y eso da puntos. Diego Benito, Segura y Jairo, por ejemplo, son tres a los que le van las bromas.

MUY PERSONAL

Nunca está solo. Daniel Palomares vive con su perro de la raza chow chow de ocho meses. “Era mi sueño tener un perro de esta raza. Cada vez que llegó a casa está detrás de la puerta esperándome. Me da mucha energía”, reconoce.