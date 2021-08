Dani Mori, entrenador del Unionistas: “Tenemos grandes rivales pero el que quiera ganarnos tendrá que hacerlo muy bien”

Damián Fernando Mori Cuesta (Cangas de Onís (Asturias), 45 años), más conocido como Dani Mori, afronta la aventura en Primera RFEF al mando de la nave del Unionistas con la máxima ilusión. El entrenador de los del Reina Sofía está convencido de que su equipo va a competir sin complejos en una Liga llena de grandes proyectos que miran a Segunda División.

–Por fin se acaba la pretemporada y comienza la competición...

–Estoy muy contento con la predisposición al trabajo y la buena actitud que tenemos. Hemos tenido muchos partidos amistosos y en algunos casos hemos estado cortos de efectivos atrás pero lo hemos gestionado bien. Hemos sembrado para recoger durante la temporada.

–Pero ya hay ganas de empezar la Liga...

–Sí, los jugadores tienen ganas ya de rock and roll. Llevan la competición en vena y es que no quieren perder ni en los ejercicios que hacemos en los entrenamientos. Están con muchas ganas de empezar a competir y pelear por un puesto en el once inicial.

–¿Qué se van a encontrar en esta nueva Primera RFEF?

–Una exigencia máxima. Y tendremos que saber siempre quiénes somos y dónde venimos. En el campo todo da igual y la pasta no importa y todo se equipara. Tenemos que tener respeto a todos los rivales pero no hay que pensar que hay algunos que no podemos ganar ni que somos superiores a otros. No, va a estar todo más igualado.

–Lo de hacerse fuertes en el Reina Sofía es más que un lema...

–Sí, necesitamos sumar muchos puntos en casa. Esta afición ya durante la pretemporada ha estado genial. Estos aficionados no van a ver el partido sino que acuden a animar. Dan un valor añadido y tenemos que hacer que se sientan orgullosos del equipo. La afición nos tiene que dar puntos.

–¿La plantilla?

–Está bien orientada. A pasta no podemos competir con muchos equipos por lo que tenemos que esperar nuestro momento en el mercado. Los refuerzos que faltan queremos que sean de nivel y es que prefiero que sean mejores futbolistas aunque no cumplamos estrictamente eso de dos jugadores por puesto. Ya los pondremos en el mejor sitio para sacarles el mejor rendimiento.

–Después de la gran temporada pasada tiene el listón muy alto...

–Hicieron un campañón. Les felicito ya que gracias a eso puedo yo ahora disfrutar del equipo en Primera RFEF. Tenemos que seguir siendo humildes y competir lo mejor que podamos.

–¿Qué se espera del Racing de Ferrol, el primer rival el sábado?

–Tiene muy buena plantilla. Será un partido muy difícil pero vamos a por todas.

–¿Qué tipo de partidos se espera en esta nueva competición?

–De mucha concentración. Se van a decidir por detalles. Nadie va a regalar nada. Vamos a tener tramos en los que vamos a sufrir más y otros en los que vamos a disfrutar muchísimo. Sabemos del potencial de otros equipos pero ya les digo que el que quiera ganarnos lo va a tener que hacer muy bien.

–¿El reto es la permanencia?

–Sí, es lo primero que tenemos que conseguir y después ya veremos.

–¿Le ha decepcionado la Primera RFEF después de todo lo que se habló de esta nueva competición?

–Es una competición muy potente pero todavía está en construcción. Creo que va a ir creciendo en los próximos años y se va a ir profesionalizando que es lo que siempre hemos querido todos los que nos dedicamos a esto en estas categorías.

–¿Le ha dado tiempo a conocer Salamanca?

–Algo. Estoy muy contento por cómo me ha recibido la gente sea de fútbol o no. Tengo pendiente una visita cultural con Carlos Mielgo (directivo del Unionistas) que ha sido guía y controla mucho. Quiero que me lo explique todo y empaparme de todo lo que rodea a la ciudad y al club.