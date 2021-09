Dani Mori, entrenador del Unionistas: “Si el Deportivo está en nuestra categoría se le puede ganar”

El Reina Sofía acoge mañana domingo el duelo entre los dos equipos que llegan a la quinta jornada de Primera RFEF como los dos primeros clasificados del Grupo I, y el Unionistas, en palabras de su entrenador, Dani Mori, llega al mismo con toda la ilusión del mundo por hacerse con los tres puntos a pesar de la entidad del rival. “Si están en nuestra categoría se les puede ganar”, afirma sin dudar el asturiano.

Pero es consciente de todo lo que tiene que hacer su equipo el domingo por la mañana si quiere hacerse con los tres puntos: “El plan es intentar ganarles haciendo un buen partido, con pocos errores y tratando de imponernos en todas las facetas. Tendremos que estar muy concentrados y tener una intensidad y muy alta, y contra estos equipos, haciendo todo eso, no te garantiza el éxito. El Deportivo ahora mismo está por encima del resto”.

Eso sí, Mori no quiere que nadie en su equipo piense más allá del partido, a pesar de que está en juego el liderato: “No pienso que si ganamos nos pondremos líderes y no es lo que les estoy transmitiendo a mis futbolistas. Hay tres puntos en juego, pero no vemos más allá y cuando el árbitro pite el final ya hablaremos. Lo que tenemos que hacer es pelear al límite todos los minutos en los que esté el balón en juego”.