Dani Mori: “De la Nava me ha dicho que puedo contar con él”

Es un bloque que lo ves y no tiene una media de edad alta, pero a mí eso no me importa; lo que quería y quiero es que sea gente con trayectoria en Segunda B y en buenos equipos, y eso se está cumpliendo. El perfil que buscamos es ese, además de que sean gente que entienda filosofía del club, que quieran y sepan trabajar unidos en un vestuario; que sean buenos futbolistas y compañeros. Estamos contentos con los jugadores que tenemos y los que quedan por venir van a ir sumando en esa línea. A mí no me preocupa el DNI, si tienen nivel y el rendimiento en otros equipos es óptimo, son los ideales.

Yo he sido un hombre que me fijado siempre en el fútbol base, me gusta tenerlos controlados

Hablando de gente joven: ¿qué le han aportado los juveniles y la gente que tiene a prueba, no sé si ve a alguien con capacidad para seguir?

Aportan mucho. La plantilla ahora mismo es corta. Tengo claro que les quiero ir viendo, contar con gente de la casa siempre es positivo. Yo he sido un hombre que me fijado siempre en el fútbol base, me gusta tenerlos controlados, ver que trabajan y que pueden proyectarse hacia el primer equipo. Tienen muy buena predisposición y nos están dando un buen nivel a los entrenamientos. Bryan está trabajando también bien y tengo claro que hay que verle. Llegan los amistosos y quiero verle cómo funciona.

La plantilla, de momento, para usted es “corta” y apenas si cuenta con jugadores sub 23. Su apuesta y la de Toni García ha sido la de esperar por ellos, ¿qué creen que pueden encontrar retrasando su llegada?

Soy un entrenador que confía en los jugadores jóvenes, a mí me importa el rendimiento, ya lo he dicho. A partir de ahí, los jugadores sub 23 que nos han pasado por delante no tiene ese rendimiento que yo considero que nos puede ayudar. Esta categoría no espera por nadie, tengo claro que no podemos traer gente si hay dudas.

¿Cuál es la pieza que usted considera clave en su esquema de equipo y que está costando cerrarse?

Un jugador polivalente en el eje de la zaga. Para mí es capital tener un jugador que también se puede ubicar como pivote y que tenga empaque, buena trayectoria y sea contundente. En ese sentido Toni está rastreando muy bien el mercado y estoy tranquilo.

Tiene a Luis Acosta, ¿no le encaja en esa definición?

Es centrocampista. Es verdad que es polivalente, le he visto jugar de central y hasta de lateral derecho, para mí es un medio.

Hablando de nombres propios: ¿cómo ha visto a Carlos de la Nava? Es el verano en el que más le han llamado a la puerta y está pendiente de una mejora del contrato por parte del club.

Las sensaciones que me ha transmitido estos días son sensacionales. En un capitán con todas las de la ley. Me ha tramitado su ilusión y sus ganas por estar en esta nueva categoría con su equipo de siempre. Él me lo ha dicho: ‘Puedes contar conmigo y con el vestuario para darlo todo’. Yo soy un entrenador que trabajo mucho con los capitanes, a mí me gusta que se sientan importantes, para mí un capitán representa muchísimo y Carlos tiene todos los valores que busco en un jugador y un capitán. Estoy muy contento con él, me transmite mucha confianza.

Con una semana de trabajo de campo, ¿se asemeja lo que le ‘vendieron’ del club a lo que es?

Completamente. Tengo el confort de ver que es lo que esperábamos. Es tal cuál me lo había hecho saber gente que había trabajado aquí. Yo cuando firmo tengo claro que quiero trabajar a gusto, y esta gente te hace sentir muy bien.