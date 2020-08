Damián Zamorano, nuevo jugador argentino del Guijuelo: “Messi no es ningún ‘pecho frío’”

Damián Zamorano (Mar del Plata, Argentina, 27 años) es una de las incorporaciones del Guijuelo y llega tras una amplia experiencia en España en Segunda División B donde acumula casi 200 partidos oficiales.

–¿Dónde está pasando este interminable verano futbolístico?

–En Málaga, de donde es mi mujer. El verano se hace ya largo y es que es aburrido entrenar solo en el gimnasio sin la rutina del equipo.

–Conoce bien la Segunda B ...

–Sí, llevó siete temporadas en España siempre en Segunda División B. Quiero ver cómo hacen la división de los grupos este año. He jugado en el sur y en el norte y conozco bastante varias zonas de España para jugar. Ahora, en el Guijuelo pues conoceré otros rivales y otros estadios y eso siempre es bonito.

–¿Qué sabía de Guijuelo antes de fichar?

–Todo el mundo del fútbol me hablaba maravillas del club. Al principio no sabía mucho pero cuando ya hay interés y existe la posibilidad de fichar por un equipo pues te pones a recopilar información y todo lo que me llegó fue bueno. Y además vi que siempre hace buenas campañas y no tuve dudas.

–¿Y del jamón?

–Desde que firmé por el Guijuelo no sé la de gente entre amigos, familiares y demás que me han dicho lo bueno que está el jamón de allí.

–¿Cómo pasó el confinamiento?

–Pues en Talavera. Cuando ya se supo que ni se jugaría nos fuimos a Málaga. Mi familia está en Argentina y allí no le ha afectado a nadie cercano pero la situación no es muy buena. Cerraron pronto todo y luego abrieron cuando parecía que mejoraba la situación del coronavirus. Ahora han tenido que volver a tomar medidas. En Argentina ahora no saben si han llegado al pico máximo de casos.

–Damián Zamorano Weihmüller, unos apellidos internacionales...

–Sí, mi bisabuelo por parte de madre era alemán y mi familia por parte de padre española. Mi abuelo era catalán.

–Pues la noche del 8-2 del Bayern de Múnich al Barcelona tendría el corazón dividido...

–No, soy del Barcelona. Antes que alemán soy catalán en ese sentido. Desde pequeño por mi familia soy del Barcelona y encima desde que apareció Messi mucho más ya que como argentino quiero que le vaya bien a un icono argentino. En Argentina soy de Boca Juniors.

–¿Es Leo Messi un ‘pecho frío’?

–No, los que dicen eso en Argentina no tienen mucha idea o no se fijan bien en los detalles. Yo siempre lo defiendo y creo que no hay que compararlo con Maradona como se hace siempre. Son únicos e incomparables.