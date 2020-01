“Todavía no hemos podido hacer el recuento total y es que ha sido una semana de locos y en los próximos días iremos contabilizando todo”, reconoce David Renedo, vocal del Unionistas pero que también es el encargado de Seguridad y apoyo en la contabilidad. “Ha salido todo genial, pero esto es como los exámenes, antes de que empezara estás nervioso, ya que si has estudiado mucho, te entran nervios por si suspendes. Si no has estudiado, te da igual. Nosotros habíamos trabajado mucho y queríamos que saliera todo bien. Y así fue”, describe Renedo.

El encargado de Seguridad reconoce que la entidad blanca al principio tenía inquietud. “Estaban preocupados antes del partido pero por si había invasión de campo para pedir camisetas y es que ellos están acostumbrados a que en sus partidos se intente colar alguno para reivindicaciones políticas y demás. Después ya al ver a la afición y su comportamiento se fueron tranquilizando”, admite el encargado de Seguridad del Unionistas.