“Cuando tu hijo está en la UCI, el fútbol es secundario”. El testimonio desgarrador de Diego Benito

El sábado el Salamanca estaba perdiendo en La Devesa ante el Atlético Bembibre. Diego Benito marca el empate y sorprende con una celebración emocional, visceral, sale toda su rabia contenida, su sufrimiento acumulado en silencio... Explota el madrileño y tiene tiempo hacer el gesto del chupete para acordarse de otro Diego, su hijo que pese a tener solo un mes y medio de vida ya ha superado un Everest vital. Marca ante el Bembibre y en la celebración afloran mil emociones contenidas, ¿qué tenía ahí dentro para reaccionar así? —Rabia. En lo futbolístico no me estaban saliendo las cosas. En la segunda vuelta no estaba teniendo sensaciones positivas. Y en lo personal he tenido problemas familiares muy serios. ¿Qué le ha sucedido en lo personal en las últimas semanas? —Tuve un problema en el nacimiento de mi último hijo en enero. El parto no salió como esperábamos y fue un susto terrible. Hubo complicaciones y tuvo que entrar en la UCI. Es una situación que te afecta muchísimo. No puedes dormir y ves a tu familia hundida.

“No hay dinero para agradecer al personal del hospital lo que han hecho por mi familia”

¿Y cómo se afronta semejante situación? —Es muy duro. Le ves tan pequeño y frágil intubado... Es un campeón y muy fuerte y lo ha superado. Ahora la familia (él, su mujer, Gonzalo de cuatro años y el recién nacido Diego) estamos todavía más unidos y parece que le queremos todavía más. ¿En qué consistió la complicación? —Se le desprendió la placenta a mi mujer durante el parto y el niño sufrió mucho. Estuvo en la UCI y después ingresado. Ha estado un mes en el Hospital. ¿Y su mujer? —Se ha comportado como una campeona. Después del parto, aunque le habían dado los puntos y demás, estaba solo centrada en estar en la UCI con el niño. Hemos tenido la suerte de que en el Hospital de Salamanca nos han tratado de forma espectacular. No hay dinero suficiente para agradecer al personal del hospital lo que han hecho por mi hijo y por mi familia. Los celadores, enfermeros, pediatras y todo el mundo han hecho un seguimiento al niño como si fuera un hijo suyo.

“A los futbolistas nos afectan las cosas como a un farmacéutico o a un obrero”

Recientemente, Fede Valverde, futbolista del Real Madrid, vivió una situación similar, ¿los futbolistas también sufren? —Somos de carne y hueso. Tenemos nuestros problemas como el resto de personas. La gente piensa que con los sueldos altos estamos en otro mundo, pero nos afectan las cosas como a un farmacéutico o a un obrero. En un trabajo como el nuestro en el que tienes que rendir al máximo, cuando te pasa algo así no estás al 100%. Lo intentas y crees que estás bien, pero en realidad no lo estás e incluso necesitas ayuda psicológica. El apoyo también le ha venido por parte del club... —Sí, me han ayudado mucho. Me he perdido muchos entrenamientos y no pude estar en el partido contra el Ávila. Y es que con esta situación el fútbol pasa a un segundo plano. Cambiando a algo insignificante en comparación con lo que ha vivido, en lo futbolístico tampoco estaba pasando un gran momento... —Empecé bien la temporada, pero después tuve la fractura en la rodilla y me perdí cuatro partidos. Me costó coger el ritmo y no tenía buenas sensaciones con el balón, que es al final la clave. Ahora estoy feliz en el nivel que tenía que estar y antes no podía.

“El club me ha ayudado mucho. Me he perdido entrenamientos y el choque ante el Ávila”