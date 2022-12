Crisis total en el Salamanca UDS: Rafa Dueñas se queda solo

El adiós de María Hernández al Salamanca UDS, como ya pasó en su anterior destitución (octubre del 2017) ha provocado una nueva tempestad en las oficinas de la carretera de Zamora. Esta, si cabe, más virulenta que la anterior, pese a que los motivos deportivos para su adiós son más de peso que entonces.

Si en aquel curso, también en Tercera División (por esa época aún cuarta categorías del fútbol nacional), el staff técnico siguió los pasos del preparador salmantino y abandonó el vestuario albinegro; en esta ocasión la destitución del entrenador salmantino—sobre todos “por sus formas”, tal y como ha podido saber este diario— ha dinamitado por completo la parcela deportiva y, como daño colateral, la institucional.

Ángel Lozano y Vicente García, miembros activos del club desde antes del aterrizaje de Manuel Lovato en el estadio Helmántico, ya son historia en el Salamanca UDS.

El primero en abandonar la entidad albinegra fue Ángel Lozano, que tras deshojar la margarita y escuchar a todas las partes —ha tenido conversaciones con todos los estamentos del club— ha decidido seguir los pasos de María Hernández y abandonar la entidad albinegra. El exportero de la UDS no es que no se vea capacitado para sacar la empresa adelante, sino que, de esta manera, con un trato personal más que complejo con la dirección general, se ve incapacitado para hacerlo. Y, así, Lovato se encuentra a cinco días de que la primera plantilla vuelva a los entrenamientos, no solo sin entrenador sino también sin persona encargada de gestionar la contratación del técnico. Labor que había iniciado, con conversaciones mantenidas con agentes del mercado, antes incluso del choque del pasado sábado, que acabó precipitando la destitución del técnico.

Por otro lado, este adiós, ha propiciado una despedida sorprendente, la del histórico dirigente del fútbol local, Vicente García, encargado en su última época en el Salamanca UDS de las relaciones institucionales del club; tanto con la Federación como con las administraciones.