Cris Montes, jugador del Unionistas: “Creo, sinceramente, que con Mori estaríamos a día de hoy también a 4 puntos”

Hubo un momento de la temporada en el que a Cris Montes se le cruzaban de manera tajante sus cifras de la temporada: su rendimiento en el terreno de juego (por goles y más cosas) no correspondía con el número de minutos; de hecho, llegó a ser el jugador número 15, lejos del once. El paso y el poso de los partidos ha encauzado la situación hasta llevar en paralelo esas rectas y posicionarle como el jugador número 10 en cuanto a minutos.

–¿Qué ha cambiado en usted (en el banquillo está claro) para que Cris Montes pasé a ser un actor, principalmente, de segundas partes a tener papel de protagonista?

–Pues la verdad que no lo sé explicar muy bien. Es cierto que me costó encontrar la continuidad porque uno tiene rivales en su puesto; no sé si es porque ahora jugamos diferente... Siendo franco Mori me explicó que en ese tramo de la campaña en el que salía en los segundos tiempos lo hacía por la razón de que en las segundas mitades exponíamos muchísimo más y se veía traducido en goles y asistencias. Al final cada entrenador tiene sus cosas, los minutos están ahí y solo tenemos que aprovecharlos.

–Hablando de Mori y de Ayllón, ¿qué diferencias encuentra entre el Unionistas de uno y de otro. ¿Y similitudes?

–Sinceramente veo a los dos parecidos. Los dos tienen esa ambición y esa ilusión. En diferencias encuentro que con uno éramos más directos y verticales, mientras que con el otro estamos empezando a ser más sensibles con el balón. Estas dos versiones nos vienen bien porque nos dan recursos.

–Les ve mucha similitud a los dos: ¿con Mori a estas alturas estarían igual a 4 puntos del playoff?

–Pues no los sé la vedad. Es cierto que nos habíamos enredado en una racha un poco mala, pero la ambición no la habíamos perdido. Sinceramente creo que sí, que estaríamos más o menos como estamos ahora. Superamos la racha y aquí, en el vestuario, había y sigue habiendo ilusión. La idea era y sigue siendo meternos, creo que estaríamos a 4 puntos también, sinceramente.

–Habla de la ilusión. ¿El parón cómo le ha sentado al equipo para oxigenarse y recargar combustible?

–Pues genial. Han sido como unas mini vacaciones, ves a la familia y recargas las pilas para acabar la temporada. Ir a tu tierra da ilusión y ganas de comerte el mundo. La gente ha venido de este descanso a morir en lo que resta.

–¿Y usted dónde ‘muere’ mejor en el campo: de extremo o justo detrás del delantero?

–Aquí estoy más acostumbrado a partir de la banda y meterme para adentro y eso me gusta. Pero no voy a engañar, disfruto estando detrás del delantero. Es verdad que en los dos sitios me requieren cosas distintas y que desde la banda estoy rindiendo y ahora que no me cambien.

–Desde la banda y (al principio del curso) desde el banquillo se ha convertido en el segundo máximo goleador de su equipo con 6 tantos. Y no pocos palos.

–En ser pichichi no me fijo, en lo que mis goles aportan al equipo sí. Y han sumado. Ojalá siga así.

–Usted hace prácticamente un año decide dejar las aventuras viajeras para regresar a España, y cae aquí. ¿Qué valoración hace de la decisión?

–Le voy a poner nota: creo que un 7. Estoy muy contento en Salamanca; es una ciudad que no conocía, pero a la que me he adaptado muy bien, estoy muy cómodo tanto por el club, como por el vestuario, creo que es el más sano en el que he estado en mi etapa profesional, como con las amistades que he hecho. Le doy un 7 por esto, si nos metemos en playoff y hago más goles y más asistencias es cuando llegaría el sobresaliente.

–Habla de comodidad. ¿Tanta como para seguir el próximo curso?

–Estoy cómodo de verdad; no me esperaba esto cuando decidí volverme del calor de Chipre. Estoy a gusto y eso va a hacer que cuando sea el tiempo de valorar ofertas lo haga de verdad.