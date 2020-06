El Salamanca, un filón gestionado de manera pésima. Es uno de los clubes con más ingresos y, sin embargo, tiene deudas

El Salamanca es uno de los clubes de Segunda B que más ingresos tiene y sin embargo cuando llega el final de campaña aparecen multitud de deudas y cantidades pendientes de pago, lo que pone de manifiesto que la gestión del dueño y presidente Manuel Lovato es más que deficiente. El club del Helmántico es de los pocos clubes en esta categoría que puede decir que supera los 800.000 euros en ingresos en concepto de abonados (que ronda los 6.000), taquillas y de ayudas institucionales y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En el grupo II de Segunda División B solo se pueden mover en estas cifras de ingresos por ayudas y abonados clubes como el Logroñés (unos 4.000 abonados), el Burgos (6.000 abonados aproximadamente) o la Cultural Leonesa (6.800).

En ayudas de las instituciones (Ayuntamiento, Diputación y Junta) y de la RFEF el montante a ingresar es de 238.000 euros. Después en concepto de abonos y taquillas durante la temporada incluyendo un par de partidos ‘grandes’ como el del derbi ante el Unionistas el club ingresa alrededor de unos 570.000 euros.

El presupuesto ‘oficial’ del Salamanca es un millón de euros, según ha reconocido el presidente institucional del Salamanca, Ulises Zurita, en este diario en entrevistas en los últimos meses. Evidentemente, ese dato se aleja de la realidad y el presupuesto total del Salamanca es superior al millón de euros o por lo menos el gasto se ha disparado por el camino.

Una de las claves para entender toda esta mala gestión es que hace un año cuando de nuevo Manuel Lovato estaba con multitud de deudas el club lanzó la campaña de abonados el 17 de junio de 2019 con el fin de coger ‘efectivo’ y saldar las cuentas pendientes. La campaña, sorprendente por lo temprano que comenzaba, incluía una oferta para los más ‘rápidos’. “Adquiriendo el abono este mes de junio el club regala dos entradas para cualquier partido de la próxima campaña excepto los días del club”, decía la campaña del 17 de junio del pasado año. La promoción tuvo éxito y cientos de aficionados se sumaron en los primeros días a la campaña y Lovato pudo solventar sus cuentas pendientes con jugadores, cuerpo técnico, empleados y técnicos de cantera.

Este año las deudas siguen estando presentes en el mes de junio pero la tabla de salvación de la campaña de abonados no existe y es que la crisis del coronavirus deja ese aspecto muy en el aire ahora mismo y el club deberá esperar para lanzar esa iniciativa. De este modo, Manuel Lovato deberá abonar de su bolsillo la deuda generada y derivada de una mala gestión de recursos como robos en los bares, carrusel de entrenadores con sus finiquitos, multas por no presentar un entrenador con título y demás aspectos que no estaban presupuestados.

Los grupos de inversión que se han interesado y que se interesan por el Salamanca no llegan a entender qué tipo de gestión se lleva para que un club con tanto ‘potencial’ finalice todas las temporadas con deudas.