Chiapas no ve problemas con Peli y Marc Padilla por las convocatorias

El Salamanca ha logrado tres victorias consecutivas y este domingo buscará la cuarta en Becerril. Jehú Chiapas sabe que no va a ser fácil, pero es a lo que aspira: “Tenemos que seguir en esta línea y hacer lo que vengo diciendo desde mi llegada: sumar todos los puntos posibles y aprovechar las dinámicas, ya que cuesta mucho trabajo conseguirlas y tenemos que tratar de alargar la nuestra lo máximo posible”.

Al ser preguntado sobre el once, el técnico mexicano, después de explicar que no cree que Miguelito tenga problemas para ser de la partida después de haber tenido algunos problemas, aludió a la necesidad de que todos sus futbolistas estén al máximo: “Tenemos la fortuna de tener una plantilla muy grande, con calidad, y hemos hablado de que tenemos que aprovechar esa competencia interna. Para poder pensar en el ascenso necesitamos que todos estén al mismo nivel para poder rotar y que el equipo no decaiga. Cualquiera está capacitado para jugar”.

Peli y Marc Padilla se quedaron sin entrar en la lista el pasado fin de semana y Chiapas aclaró que no hay problemas: ¿Peli? Preguntadle a él. Lo que yo veo es que todos trabajan bien, con una buena actitud. Esto es fútbol, rotar, y entender las situaciones, pero yo no me puedo quejar de ningún jugador porque todos trabajan de maravilla. No tengo ninguna queja ni con él ni con ninguno. Desafortunadamente todavía pienso mucho como jugador, me tocó vivirlo a mí y con compañeros. No sé quién se quedará fuera de la lista, pero si le toca a Peli, Marc, Amaro, el que sea... Mi responsabilidad es mirar por el Salamanca, no por ningún jugador. Todos son importantes, pero no hay ninguno indispensable ni tampoco desechable”.

El entrenador del Salamanca no está preocupado por el hecho de que el césped del Helmántico pueda quedar castigado este fin de semana por los partidos que disputarán allí los equipos de cantera: “Los equipos de abajo se merecen esas alegrías y es muy importante lo que hace el club. Cuando me tocó cuando era joven y el club lo hacía me hacía tener ese sentimiento de pertenencia, que es muy importante”.