Chiapas: “No se han hecho bien las cosas en el club, pero siempre hay tiempo para rectificar”

¿Nota mejoría pese a que los resultados no llegan?

—Fue un freno en el tema de resultados, pero en sensaciones hemos mejorado, aunque es cierto que todavía no es suficiente para ganar.

Los primeros tres resultados con usted en el banquillo no han sido los esperados...

—Confío en que llegue más gente, pero si no llegan este plantel es más que suficiente para sacar esta situación adelante.

Dice que no mira la clasificación...

—Sin lugar a dudas lo conseguiremos. El único objetivo que nos marcamos es el ascenso. Se conseguirá, aunque evidentemente no será como pensábamos que sería a principio de temporada con tranquilidad y dando alegrías a la afición. Estoy convencido de conseguirlo al igual que el grupo y la directiva.

El domingo es un buen día en el derbi ante el Santa Marta para reconciliarse con la afición...

—Tenemos cuentas pendientes con la afición todos los domingos y tenemos que darles resultados. Al ser un derbi es un extra, pero tenemos la responsabilidad de ganar todos los fines de semana.

La afición está muy harta...

—Es normal. Su equipo lleva varios descensos en los últimos años y el equipo está en una mala situación en la clasificación. El aficionado de cualquier otro equipo estaría igual de enfadado. En el fútbol mandan los resultados.

¿Qué sucede para que al Salamanca le salga todo mal?

—No lo sé. Está claro que no se han hecho bien las cosas en el club. Los números lo dicen. Ha habido y hay responsables y somos muchos los que cargamos con la culpa de conseguir resultados. Aunque no se han hecho las cosas bien podemos revertir la situación. La culpa no es solo de una persona.

La sensación es que aunque esté el club en una situación mala siempre puede ir a peor...

—Desde que fui jugador pensaba a veces que no nos podíamos ir a peor y pasaba algo que lo empeoraba. Arrastramos esta situación como club, pero nunca es tarde para rectificar. Es tiempo de comenzar a levantar esta situación.