Charles, un problema menos para el Salamanca en Pontevedra

La hazaña de ganar en el Pasarón al Pontevedra, líder de la categoría, se ha aliviado aunque sea solo un poco. El Salamanca no tendrá que sufrir al mítico delantero Charles, pichichi del grupo I de Segunda RFEF con 19 goles. El comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso del Pontevedra por la quinta amarilla que vio el brasileño en el choque ante el Ceares y finalmente tendrá que cumplir ciclo de cinco cartulinas amarillas en el choque ante el Salamanca el domingo en el Pasarón a las 12.00 horas.

La baja del veterano delantero brasileño de 38 años es muy importante para el Pontevedra y un alivio para el Salamanca. Charles en los tres partidos que se ha medido al Salamanca UDS había marcado en todos los partidos. La temporada pasada, en el partido de ida, Charles hizo el 2-0 definitivo de penalti ante el Salamanca de Sergio Egea, en un encuentro horroroso de los salmantinos que le acabaría costando el puesto al técnico argentino. En el partido de vuelta en el Helmántico, el Pontevedra se paseó venciendo 1-3 y Charles hizo uno de los tantos de penalti. Este curso, en el choque de finales de diciembre, el ariete adelantó al conjunto gallego en el Helmántico para acabar venciendo 1-2.

La quinta amarilla que vio ante el Ceares Charles tiene su miga. El Pontevedra, líder de la categoría, se medía al cuadro asturiano, que ya es equipo de Tercera RFEF. Se ponían por delante los gallegos en el minuto 1 por mediación de Alex González. Lo que parecía que sería una goleada del líder, se convirtió en un partido agónico cuando en el 73 Óscar empataba para los locales. El Pontevedra se estaba dejando gran parte de sus opciones de ascenso directo a Primera RFEF, pero Charles en el 88 hizo el 1-2 clave. El acta del encuentro, dirigido por el árbitro salmantino Alberto Sánchez Ingidua, se especifica que Charles “fue amonestado por acercarse a una zona del vallado del terreno de juego durante la celebración de un gol generando un problema de seguridad”. El Pontevedra alegó que en ningún momento se produjo esa circunstancia y aportó pruebas audiovisuales al respecto. No obstante, Competición no ha tenido a bien la reclamación gallega y Charles tiene cinco amarillas y no podrá jugar el choque del domingo ante el Salamanca.

Un problema menos para los de María Hernández.