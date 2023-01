Casañ, entrenador del Unionistas: “Me siento respaldado, confío plenamente en el equipo y podemos dar más”

Raúl Casañ no pierde el ánimo, no cambia su discurso de ‘trabajo, trabajo y trabajo’. El Unionistas tras la derrota en Riazor ante el Deportivo de la Coruña por 3-0 ha entrado de nuevo en los puestos de descenso a Segunda Federación, algo que no sucedía desde la jornada 5. 13 jornadas fuera de la quema. El técnico valenciano lo tiene muy claro. “Me siento respaldado y el equipo puede dar más para salir de esta situación”, sentencia.

¿Demasiado castigo en Riazor ante el Deportivo con el 3-0?

—Sabíamos que era un campo difícil y que el ambiente que se había generado por el fichaje de Lucas Pérez sería especial para ellos. En la primera parte aguantamos bien a nivel defensivo y más con un equipo como el Depor, que ejerce mucho dominio sobre el rival. En la segunda mitad habíamos hablado de aguantar los primeros 15 minutos y después ir a por el partido, pero el gol tempranero de ellos nos mató. Después llega la expulsión y todo se puso cuesta arriba para remontar.

La derrota coloca a su equipo en puestos de descenso después de 13 jornadas...

—La Liga está muy igualada. Ganas dos partidos y te colocas en la tabla décimo y pierdes dos y estás abajo. Ahora lo que nos vienen son partidos muy importantes contra equipos que están en una situación parecida y encima tenemos dos en casa en los próximos fines de semana. Es en lo único que tenemos que pensar.

Lleva toda la temporada hablando que fallos puntuales cuestan partidos...

—Sí y nos sigue pasando jornada tras jornada. Esos errores nos matan. Las expulsiones te complican los partidos, pero no hay excusas y tenemos que prepararnos para que no vuelva a suceder y a que si nos pasa estemos listos. Debemos estar más concentrados.

¿Qué le transmite la directiva?

—Ellos están trabajando mucho y quieren, como todos, que lleguen las victorias. Estamos unidos y centrados en ganar. Viene una semana de tres partidos (Pontevedra en casa, el miércoles 18 a domicilio ante el Linares y de nuevo en casa ante el Algeciras) y tenemos que mostrarnos fuertes y unidos.

¿Se siente respaldado?

—Sí, estoy respaldado, pero esto es fútbol y dependemos de los resultados. Si ganas es bueno para todos y si pierdes no. No es ningún secreto y es que sucede en cualquier categoría. Hay que tener tranquilidad y seguir trabajando.

¿Qué ha sucedido con la salida del club de su mano derecha el segundo entrenador Ramiro González?

—Es un tema del club y él y han emitido un comunicado (donde aluden que su marcha es por motivos personales). Son cosas que ocurren y en el momento son duras, pero aquí lo más importante es el equipo.

¿Y le trastoca mucho?

—Es duro ya que tanto con él como con el resto del cuerpo técnico hemos trabajado mucho juntos. El club ya está trabajando en incorporar a alguien en su puesto.

¿Qué necesita su equipo ahora en el mercado invernal?

—Hay que esperar a jugadores y ver quién quiere salir. Tanto Toni como Antonio están trabajando en ello, pero no es una cosa que me preocupe ahora mismo. Lo que me preocupa es que los que estén lo hagan a tope. Los importantes son los que están y hay que tenerlos enchufados y con ganas.

¿Se ve en la jornada 38 con el Unionistas consiguiendo la permanencia en Primera Federación?

—Por supuesto. Confío plenamente en el equipo. Hemos pasado momentos muy buenos y otros difíciles, pero hay potencial y podemos dar mucho más. No pienso en la jornada 38 sino que me centro en que el equipo puede dar más y que estando unidos y con resultados todo a nivel emocional cambia.