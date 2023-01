Casañ, en busca de la criptonita de Lucas Pérez

El Unionistas se presenta como el primer rival de Lucas Pérez en su vuelta a Riazor. Todo —la forma en la que ha aterrizado en Primera Federación el crack gallego— invita a que el conjunto de Casañ no pase de convidado de piedra. Pero nada más lejos de la realidad; pues los planes del conjunto del Reina Sofía son otros y, para muestra, los resultados ante los conjuntos más poderosos del Grupo 1 de la Primera Federación. “Sabemos que el partido va a ser muy difícil porque tenemos en contra a un rival como el Dépor, en su casa, con la afición que tiene y, además, el boom con el fichaje de Lucas Pérez... Pero nosotros, a lo nuestro, a hacer nuestras cosas y trabajar en qué queremos”, afirmó el técnico valenciano, que a la hora de poner el foco sobre el expichichi del Cádiz se le iban los ojos a otros nombres como Quiles o Borja. “A nosotros si juega él y no otro nos influye porque tiene unas características superiores a lo que es la categoría, porque lo ha demostrado. Tenemos que estar más pendientes y estar atentos si juega. Pero el Dépor no solo es él, está Quiles, Soriano, Rubén Díez... no podemos focalizar todo sobre Lucas. Si juega es la atención, pero el resto también son muy buenos”.

“A nivel defensivo, y en ese trabajo que venimos haciendo a la hora de defender, que nos está costando, es fundamental no cometer errores, defender bien y a la hora de llegar, que ocurra como el otro día ante el Zamora y acertar. Llegar y meter goles que es lo que queremos todos los entrenadores. Un poco rebobinar cosas que se saben, pero hay que trabajarlas y tener a la gente muy enchufada de lo que va a ser el partido y como lo tenemos que hacer. Luego, venimos trabajando para en cualquier momento utilizar esa variante de un jugador más por dentro. Es pronto y hay que ver cómo y qué, pero venimos trabajando para saber estar de cualquier manera, saber que dependiendo del jugador que pongamos o la disposición que hagamos funcionar”, explicó la que trata de ser su criptonita contra el panzer de La Coruña. Y en este sentido, además, quiso recalcar cómo había sido la derrota contra el Celta B: “Venimos de un último partido de Liga que tiene una salida de balón igual a la del Dépor, con jugadores de mucha calidad, gente que juega asociándose, posesión total y hay que estar más atentos que nunca en esas ayudas, en esas basculaciones, en esas acciones de que te quieren crear superioridades, cosas que venimos trabajando y en este partido hay que hacer hincapié”.

Para el choque del domingo, Raúl Casañ tan solo podrá congtar con 19 jugadores, ya que Leal está sancionado por su expulsión y Obeng en Barcelona esperando la rescisión: “Juegan once, son cinco cambios los que se pueden y los que están son en los que tengo confianza. Pido que los que estén lo hagan a tope y los que estemos para este partido, estemos. Cuando realizas fichajes en el mercado de invierno es difícil porque es un mercado muy complicado. Los que están ahora son los que están y no va a venir nadie a solucionarnos la papeleta”.