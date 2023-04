Carlos de la Nava, un capitán de 10 para el Unionistas

Carlos de la Nava ha llegado en su “mejor forma” a los 30 años, la edad del clic en los futbolistas. Fue aterrizar Dani Ponz, y como a todo el equipo, le ha cambiado el paso. “Nos ha dado unas ideas nuevas y se ha acoplado tan bien al club que hemos conseguido hacer un gran trabajo en muy corto espacio de tiempo”, afirma a bocajarro, como su cabezazo ante De Miguel con el que ajustició el Real Madrid Castilla el pasado sábado. Era su primer gol de la temporada —el 15º con el Unionistas desde que aterrizó hace un lustro en la división de bronce—, habían pasado 33 encuentros desde su última celebración de gol, que fue el pasado 21 de mayo, ante el Calahorra (victoria también por 3-0).

“He tratado de aportar en otras facetas al equipo —abrió el camino del gol en este mismo choque a Juampa y le lavó la cara al equipo en Talavera, hasta pasar de las tablas a la victoria— pero no voy a esconder que marcar goles es importante en mi posición. Lo he estado deseando toda la temporada y ha llegado ahora; la temporada pasada también pasé por una mala racha y uno le da vueltas... Hay que seguir trabajando porque no hemos hecho nada”, dice ambicioso el sempiterno ‘10’ del Unionistas —lo lleva luciendo desde hace seis campañas—: “Hoy en día es muy difícil estar en un club tanto tiempo. Yo cuando llegue aquí (campaña 2017/18; Tercera División) ni me imaginaba estar tanto tiempo, sé que estoy cerca de los 200 partidos y me acabo de enterar que esta temporada puedo superar los 10.000 minutos en Liga en la categoría de bronce aquí... Es algo, como digo, inusual; yo en mi caso venía de estar una temporada aquí y la siguiente allí. Por suerte he echado raíces en este club, que es mi casa, estoy muy contento y ojalá vengan muchas temporadas más”.

Tantas, ¿como para pensar en retirarse aquí? “Mira que ya tengo 30 años (los cumplió el pasado viernes), pero es algo que todavía no me he planteado. El fútbol da muchas vueltas, pero tengo que ser claro: es algo que sí que me gustaría que pasara”.

Con quien negocie esa posibilidad ya no será Miguel Ángel Sandoval, el presidente que le trajo al club hace seis cursos. “Empezó siendo presidente y al final es un amigo. Todos estos años hemos mantenido un contacto estrecho, íntimo, y sobre todo facilidad. Sus números como presidente ahí están, y todo lo que se ha conseguido bajo sus mandatos. Ha decidido dar un paso al lado y solo puedo agradecerle todo lo que ha hecho por mí y por el club este tiempo”. ¿Y la mejor forma que se le ocurrió fue dedicarle el tanto del pasado sábado al Castilla haciendo conque comía una hamburguesa? “Es algo que me había pedido muchas veces en tono de broma. Marqué y como era su último partido en el cargo... La dedicación es algo que le debía hace tiempo y el destino quiso que fuera en su último partido como presidente”.

Eso es una etapa ya pasada, y la que viene tiene cinco partidos: “Pudiendo elegir, elijo acabar la Liga en puestos de playoff. Pero tenemos que ir partido a partido y ya veremos qué nos permite la clasificación pelear en la última jornada”. Algo impensable hace tan solo dos meses: “Los resultados han cambiado mucho, es verdad, al final somos los mismos, pero con un estado de ánimo diferente, tenemos esa confianza que nos hace jugar más liberados. Como que te atreves a hacer más cosas. En el campo se nota sobre todo eso, aunque en el trabajo de campo el míster machaca mucho cómo hacer daño al rival y los cambios de sistema”, concluye.