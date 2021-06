Candelas, en su adiós al Salamanca: “Algunos compañeros tuvieron que pedir dinero para comida y así cuesta centrarse”

Alfonso Candelas (La Solana, Ciudad Real, 26 años) se va del Salamanca al Racing de Ferrol, en 1ª RFEF, después de una temporada tormentosa en lo grupal pero de muy buen rendimiento en lo individual. Se va pensando que el Salamanca tiene ‘potencial’ para hacer grandes cosas pero que la forma de gestionar puede ser otra para evitar problemas como los impagos.

Le iba preguntar que objetivo cumplido con la permanencia en Segunda RFEF, pero en realidad el reto antes del inicio de temporada era otro...

Sí, comenzamos con unas expectativas de retos más altos pero después hemos tenido que luchar por otro, pero al final hemos conseguido la permanencia en Segunda RFEF.

El inicio fue horroroso y el final muy bueno, ¿qué cambió?

Cuando llegó Lolo Escobar el equipo estaba hundido. Con Egea y los que estábamos en la plantilla con él no éramos capaces de sacar resultados. Lolo cogió un equipo muerto y dio con la clave para sacar lo mejor de todos. Trabajó la confianza que no teníamos de septiembre a noviembre.

¿Es una de las temporadas más duras en su carrera?

Venía de temporadas jugando playoff y con ascensos y son momentos que no aprecias hasta que te toca vivir una campaña como la que he vivido en el Salamanca. Pero bueno son campañas que no salen bien y no hay que darle más vueltas.

¿Qué tiene que hacer el Salamanca como club para remontar el vuelo?

Confiar en un proyecto. Debe intentar retener el mayor número de jugadores posible. Tiene que tener confianza en un entrenador que consiga resultados y apostar por jugadores españoles o que conozcan muy bien esta categoría. Cuando vienen de México o de Uruguay les cuesta mucho adaptarse a esta competición. Lo mismo nos sucedería a nosotros si nos vamos allí a jugar.

¿Los impagos?

Hay jugadores, en especial lo más jóvenes, que si están un par de meses sin cobrar no tienen mucho ahorrado y pasan dificultades. Han tenido que pedir dinero a otros compañeros. No pueden tener estabilidad si están pidiendo dinero a compañeros y pensando en cómo pagar la comida o sus gastos mensuales. Eso no ayuda. Y eso que este año por lo que han comentado los que más tiempo llevaban no ha sido de los peores años en cuanto a impagos.

¿Se esperaba esta organización del Salamanca cuando fichó?

En el fútbol se conoce mucho de los clubes. Te informas antes de fichar por un equipo y te cuentan pero cuando estás dentro es cuando te das cuenta de las cosas. Me han sorprendido algunos detalles y otros no. Pero bueno nosotros los jugadores no podíamos hacer nada ya que donde manda patrón no manda marinero.

Y ahora el Racing de Ferrol en Primera RFEF...

Voy con muchas ganas. Están haciendo buena plantilla y tengo muchas ganas de empezar ya que va a ser una temporada bonita.

¿Cree que podrá mantener el bloque el Salamanca?

Hablo con algunos compañeros y por lo que me dicen no creo que se queden muchos jugadores de la pasada campaña.

Con la afición del Salamanca sí ha sido una relación bonita...

Sí, es una de las cosas que me llevo. Les estoy muy agradecido y es que en los malos momentos recibía muchos mensajes de apoyo y al final ese tipo de detalles son los que te quedan en la retina. Siempre les estaré agradecido.

El mejor recuerdo de su paso por el Salamanca...

El gol en Riazor, que me dio mucha confianza, y celebrar la permanencia en el Helmántico.

¿Y el peor?

Cuando despidieron a Egea. Yo es que personalmente cuando despiden a un entrenador me siento fatal ya que pienso que yo también he fallado.

¿Levantará el vuelo el Salamanca?

No tengo ninguna duda. El Salamanca está muy vivo y haciendo medio bien las cosas les irá bien. Con el empuje que tienen de la afición es una plaza muy bonita para jugar y a poco que hagan las cosas bien remontará el vuelo. Ojalá lo consigan pronto.