Calma inusual en el Helmántico

El Salamanca UDS está viviendo una calma y una tranquilidad inusuales en otras temporadas, a pesar de que la situación del equipo no es la que se esperaba en Tercera Federación. A 9 puntos de la primera plaza que da el ascenso directo y a pesar de las malas sensaciones de los últimos encuentros, en el club no piensan de momento en tomar decisiones drásticas, empezando por un cambio en el banquillo. Lo que sí se pretende es reforzar la plantilla las próximas semanas de cara a la segunda vuelta de la competición con el objetivo de terminar lo más arriba posible en la clasificación. Si no se alcanza la primera posición y con ella el ascenso directo a Segunda Federación, lo intentarán a través del playoff y por eso se quiere tener al equipo preparado.

Al menos, parece que en el Helmántico se sigue la senda iniciada el curso pasado, cuando Antonio Calderón estuvo en el banquillo hasta febrero a pesar de la malísima dinámica del equipo, rumbo al descenso desde mucho antes. María Hernández fue el elegido entonces para intentar reflotar el barco, y aunque no lo consiguió, siguió en el cargo para esta campaña después de haber firmado contrato hasta junio de 2023.

Manuel Lovato ha estado estas semanas en Salamanca y, aunque no le hace falta estar aquí para tomar decisiones drásticas, parece que de momento no van a llegar.

En lo que sí se está trabajando es en reforzar el equipo en algunas posiciones que no están dando el rendimiento esperado o que están faltas de efectivos.

De momento, la zona más criticada es la del centro de la defensa, con errores en los últimos partidos que han costado puntos, después del buen inicio liguero en las cuatro primeras jornadas, en las que el Salamanca UDS solo encajó un gol, en el Alfonso San Casto frente al Santa Marta. María Hernández ha intentado solucionar esos fallos, cambiando la defensa de cuatro por actuar con tres centrales, pero de momento no ha funcionado. Y uno de los señalados por el propio técnico es José Rodríguez: a pesar de jugar contra la Ponferradina B con un central más, él se quedó fuera. Pablo de Castro también ha sido uno de los criticados, en este caso por parte de la grada.

De momento habrá que esperar al sábado con el partido contra el Unami, y después llegara el parón navideño con tiempo para buscar soluciones de cara a la segunda vuelta.