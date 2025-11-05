Calma en el CD Guijuelo ante el recurso presentado por el Palencia por una supuesta alineación indebida

Los capitanes del Guijuelo y Palencia, junto al trío arbitral, antes de poner el balón a rodar en el choque del pasado 19 de octubre.

El pasado 19 de octubre, el Club Deportivo Guijuelo recibió la visita en el municipal Luis Ramos del Palencia, en un duelo vital entre dos conjuntos de la zona noble en el Grupo VIII de la Tercera Federación.

El choque se resolvió con triunfo chacinero (2-1), sin embargo, unos días después, el cuadro palentino informó que había presentado un recurso por una supuesta alineación indebida del conjunto guijuelense. Un primer movimiento que fue rechazado por el Comité de Competición, pero, el Palencia respondió presentando un recurso de apelación, «ejerciendo nuestro derecho a solicitar una revisión del caso conforme a la normativa federativa».

«Durante la preparación del partido se produjo una incidencia en la confirmación de la alineación inicial del conjunto guijuelense, que no coincidía con la que finalmente saltó al terreno de juego», informó la entidad palentina en un comunicado. La razón fue que el jugador del Guijuelo Boigues, titular en primera instancia, cayó lesionado en el calentamiento y fue sustituido antes de comenzar el choque de Liga. Pero, el acta arbitral no reflejó el cambio.

Una situación que «no preocupa» en Guijuelo, ya que como aseguran: «Hemos gestionado todo bien antes, durante y después del partido». Además, el trencilla les dio la razón a los guijuelenses desde un primer momento, alegando que un problema informático le privó de realizar el cambio antes de iniciar la contienda. «El cambio de Boigues en el once se comunicó al colegiado y él admitió que había un problema informático que no le dejó cambiarlo antes de comenzar el partido», remarcan desde el club verdiblanco, reiterando que «estamos muy tranquilos».

Entre tanto, el Palencia aseguró que "agotará todas las vías de defensa posibles" para intentar lograr tres puntos claves ante un rival directo, "incluso acudiremos al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) si fuera necesario, con el objetivo de «proteger la igualdad competitiva y el respeto a los procedimientos reglamentarios».