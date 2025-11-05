Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los capitanes del Guijuelo y Palencia, junto al trío arbitral, antes de poner el balón a rodar en el choque del pasado 19 de octubre.
TERCERA FEDERACIÓN

Calma en el CD Guijuelo ante el recurso presentado por el Palencia por una supuesta alineación indebida

La entidad palentina, tras ver como el Comité de Competición rechazó su recurso, apeló la decisión y agotará «todas las vías de defensa posibles, incluso acudiendo al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD)». Por su parte, los chacineros aseguran haber «gestionado todo bien» y «no nos preocupa»

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:10

Comenta

El pasado 19 de octubre, el Club Deportivo Guijuelo recibió la visita en el municipal Luis Ramos del Palencia, en un duelo vital entre dos conjuntos de la zona noble en el Grupo VIII de la Tercera Federación.

El choque se resolvió con triunfo chacinero (2-1), sin embargo, unos días después, el cuadro palentino informó que había presentado un recurso por una supuesta alineación indebida del conjunto guijuelense. Un primer movimiento que fue rechazado por el Comité de Competición, pero, el Palencia respondió presentando un recurso de apelación, «ejerciendo nuestro derecho a solicitar una revisión del caso conforme a la normativa federativa».

«Durante la preparación del partido se produjo una incidencia en la confirmación de la alineación inicial del conjunto guijuelense, que no coincidía con la que finalmente saltó al terreno de juego», informó la entidad palentina en un comunicado. La razón fue que el jugador del Guijuelo Boigues, titular en primera instancia, cayó lesionado en el calentamiento y fue sustituido antes de comenzar el choque de Liga. Pero, el acta arbitral no reflejó el cambio.

Una situación que «no preocupa» en Guijuelo, ya que como aseguran: «Hemos gestionado todo bien antes, durante y después del partido». Además, el trencilla les dio la razón a los guijuelenses desde un primer momento, alegando que un problema informático le privó de realizar el cambio antes de iniciar la contienda. «El cambio de Boigues en el once se comunicó al colegiado y él admitió que había un problema informático que no le dejó cambiarlo antes de comenzar el partido», remarcan desde el club verdiblanco, reiterando que «estamos muy tranquilos».

Entre tanto, el Palencia aseguró que "agotará todas las vías de defensa posibles" para intentar lograr tres puntos claves ante un rival directo, "incluso acudiremos al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) si fuera necesario, con el objetivo de «proteger la igualdad competitiva y el respeto a los procedimientos reglamentarios».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El policía de Ávila acusado de matar a su madre de 93 años y tirar el cadáver en una cuneta, en Topas y bajo vigilancia las 24 horas del día
  2. 2 Cuatro salmantinos presentes en la lista Forbes 2025
  3. 3 La Bonoloto deja un buen pellizco en un pueblo de Salamanca
  4. 4 Más de 20 años a la espera de un derribo que no termina de llegar en la avenida de Lasalle
  5. 5 El milagro de volver a nacer gracias a un trasplante de una estudiante italiana matriculada en la Universidad
  6. 6 Ampliación de servicios en el bus metropolitano: la Junta suma 24 nuevas expediciones
  7. 7 Detenido en Carbajosa de la Sagrada al volante de un coche robado en Portugal
  8. 8 Las cabañuelas alertan con su refrán para esta semana: «Por San Martino mata tu cochino, coge la piña y ...»
  9. 9 La Guardia Civil sorprende a un menor conduciendo una moto sin carné en San Miguel de Valero
  10. 10 La Guardia Civil investiga el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo leonés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Calma en el CD Guijuelo ante el recurso presentado por el Palencia por una supuesta alineación indebida

Calma en el CD Guijuelo ante el recurso presentado por el Palencia por una supuesta alineación indebida