Calderón, entrenador del Salamanca: “Lovato me dice que no le importan tanto los resultados sino que quiere estabilidad”

Antonio Calderón (Cádiz, 54 años) ha empezado su segunda etapa en el Salamanca con un aire a reconquista y con ganas de recuperar el terreno perdido. Eso sí, el técnico gaditano tiene claro que la “estabilidad” debe ser el primer reto y no fijarse tanto en los resultados deportivos. Insiste en que a pesar de la reducción de presupuesto han configurado un bloque competitivo.

–Llega con la misión de recuperar el terreno perdido...

–Vengo con muchas ganas e ilusión. Es un club que me marcó en mi anterior etapa por el cariño de la afición y de la gente del club que además es algo que ha seguido el tiempo que he estado fuera.

–¿Qué tiene Calderón para que Manuel Lovato, presidente con poca paciencia en los técnicos, apueste de nuevo por darle el proyecto?

–No es mérito mío. Manuel Lovato ya me conocía de mi etapa anterior. Estábamos muy contentos pero me dijo que en la siguiente temporada vendría un técnico mexicano y le dije que lo entendía y hasta ahora hemos mantenido el contacto. En los últimos meses hubo contactos y me dijo que quería estabilidad por encima de los resultados y por eso me ofreció dos años.

–Entonces, ¿Lovato le dijo que la estabilidad era el objetivo?

–Sí, palabras textuales. Me dijo que no le importaba tanto perder algunos partidos ya que quería estabilidad y que no hubiera cambios de entrenador como en temporadas anteriores. Evidentemente, no le gusta perder como a mi ni a nadie, pero quiere armonía.

–Se ha reducido drásticamente el presupuesto pero se ha conseguido una plantilla equilibrada...

–Sí, se ha reducido el presupuesto y nos hemos ajustado a ello. También hemos apostado más por jugadores que conocieran estas competiciones que son muy complicadas. Hemos fichado extranjeros pero que tienen ya experiencia en el fútbol español. Con los recursos que teníamos hemos hecho la plantilla más competitiva que se ha podido. Muchos jugadores los hemos visto Rafa Dueñas, Manuel Robles y yo y otros entre Octavio Mora y Manuel Lovato. Poníamos los nombres sobre la mesa y dábamos las opiniones hasta decidirnos por unos u otros. También teniendo en cuenta el dinero, claro está.

–Deja a la Balompédica Linense en Primera RFEF y decide apostar por el Salamanca en Segunda RFEF...

–Llevaba ya casi dos temporadas en la Línea. En la primera el equipo iba genial y llegó el coronavirus y la pasada conseguimos el objetivo de clasificarnos para Primera RFEF. Yo quería buscar otros proyectos y llegó el acercamiento con Manuel Lovato. Se coció a fuego lento.

–¿Su fichaje se coció a fuego lento?

–Sí, y es que antes de venir hablamos muchos aspectos que quería que estuvieran claros. Hablamos de que tenía que ser un proyecto estable, con los pagos al día y que no hubiera problemas para que los jugadores pudieran estar centrados solo en el fútbol. Además, también me concedió que pudieran venir mis ayudantes Manuel Robles y Pepe Losada, que son muy importantes para mí. Me lo concedieron y ahora solo nos queda trabajar duro como lo estamos haciendo desde que llegamos.

–¿Qué rivales hay que tener en cuenta en este grupo de la Segunda RFEF?

–Es muy difícil saberlo. Por proyecto, presupuesto y fichajes que han hecho aparecen nombres como el Pontevedra, Avilés, Bergantiños o Compostela. También está la Gimnástica Segoviana que al ser de una capital de provincia siempre tiene potencial. O el Coruxo que tiene mucha experiencia en estas categorías. La clave va a ser que el que mejor se adapte a esta competición será el que se lleve el gato al agua.

–¿Qué Salamanca se va a encontrar el aficionado?

–Un equipo muy técnico que en casa en muchas ocasiones ganará por calidad a los rivales pero que en otras situaciones deberá competir alto para poder ganar. Colgarnos el cartel de favoritos es un error. Todo el que me conoce sabe que me gusta ganar siempre pero hay que decirle la verdad al aficionado. Y la verdad es que a pesar de la grandeza del club, del estadio y de la afición somos un equipo humilde. Les pido paciencia ya que el 85% de la plantilla es nueva y si no llegan los resultados desde el inicio habrá que ser pacientes con el equipo. Creo que en la segunda vuelta es cuando veremos ya la mejor versión del Salamanca.