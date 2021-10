Calderón: “Con el nombre no se gana; el presupuesto es tres veces menos al de mi anterior etapa”

Antonio Calderón ha dado en la rueda de prensa previa al trascendental choque ante el Unión Adarve [la diferencia entre ganar o perder ante el líder va a marcar el futuro a corto plazo del club del Helmántico] la lista de ‘pecados capitales’ que el Salamanca UDS está sufriendo en este arranque de temporada: ataque, presupuesto, fichajes y apoyo de la afición han centrado su discurso. “Lo más importante es el ataque y no sabemos el momento en el que nos va a llegar la hora de hacer goles. Parece que tenemos que jugar como el Barcelona, aunque ellos este año no están muy bien ellos, o el Real Madrid. Quiero ser un equipo bueno, no bonito. Puede jugar con Benito al lateral, al otro... pero esto va de marcar goles. Nunca he sido amarrategui, solo hay que ver al Fuenlabrada en mi época. Entiendo la decepción y más cuando el vecino (Unionistas) siempre te está metiendo palos en las ruedas, va primero en su categoría... Sabemos que el club puede que en enero haga cambios y la gente tiene que estar animada con el equipo. No llevamos tres años juntos como otros”.

“Esto no es nuevo, yo intento transmitirles lo que se necesita a la afición. Quiero que el equipo le transmita al Helmántico y le dé lo que él quiera, pero hay rivales y es cuestión de tiempo. Si tiramos la toalla ahora... mal. Hay que ser exigentes y soy consciente de lo que hay en los goles. Estamos trabajando. En mi primer año, el presupuesto era mucho mayor y ahí sí que había que criticarnos, en enero nos quedamos sin gente y todo lo demás... ¿Somos el Salamanca? Con el nombre no se gana, no vamos a ganar por eso. O te lo curras o te va a costar la vida y eso hay que saberlo. Nosotros no hemos prometido nada más que la estabilidad. Si hubiera un talonario fuerte, a mí me tendrían que dar palos. Los jugadores que hemos traído vienen de equipos que están por probar salvo Benito o Jairo. Son buenos futbolistas todos, pero entiendo que les pueda estar costando un poco”, afirmó acto seguido el preparador gaditano.