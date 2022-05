Buenas noticias para el Salamanca UDS: Ceares y Navalcarnero prometen batalla

El Salamanca el domingo a partir de las 12.00 horas necesita una carambola histórica para no bajar a Tercera RFEF. El cuadro salmantino tiene que ganar primero al Compostela y después esperar que el Ceares gane o empate ante el Móstoles y que el Navalcarnero gane al Marino Luanco. La peculiaridad es que tanto el Ceares como el Navalcarnero no se juegan nada en lo clasificatorio, pero sí quieren competir con todo. “Vamos a salir a competir y a intentar ganar al Móstoles”, explica Pablo Busto, entrenador de un Ceares que ya está descendido a Tercera RFEF.

“Pese a estar descendidos, hemos competido y puesto en problemas a nuestros últimos rivales como ya demostramos ante el Pontevedra o el Compostela. Nosotros vamos a salir a ganar. Si le ayuda a alguien genial, pero si no nadie va a descender por el hecho de que perdamos nosotros. No será culpa nuestra”, reconoce Pablo Bustos, que ya ha comunicado que no seguirá la próxima temporada dirigiendo al Ceares pese a la oferta de renovación que tenía. Otro ojo del Salamanca estará en Navalcarnero y es que el Marino de Luanco tiene que perder en su visita al Mariano González. Pablo Álvarez, entrenador de los madrileños, lo tiene claro. “Habrá muchos ojos puestos en el partido, pero nosotros vamos a salir a ganar para llegar bien al playoff de ascenso, no para beneficiar a nadie”, explicó de forma tajante Pablo Álvarez.