Bouba (jugador del Salamanca): “En la patera pasé mucho miedo, ahora me da pánico el mar”

Boubakar Barry es natural de Conakry, capital de Guinea Conakry, pero tiene un acento de Cádiz que tira para atrás. Hace tres años salió desde su ciudad hasta llegar en patera a las costas de Almería, para después ir rebotando en centros hasta Tarifa y de ahí a Cádiz. El fútbol, su sueño, le trajo a España cruzando el estrecho y ahora le ha hecho aterrizar esta temporada en el Salamanca. Verle sonreír con todo lo que ha vivido a sus 20 años de edad tiene más mérito todavía y hace replantearse la cuestión de prioridades que imperan en Europa.

Boubakar vivía con sus padres y tres hermanos. Su pasión por el fútbol le venía desde pequeño donde jugaba en las calles como solo se hace en África: soñando con el fútbol europeo. Ese fútbol callejero no tiene muchas reglas y la única que siempre está en todos los partidos es la de jugar a ser una estrella mundial y salir de allí. El espejo para Boubakar es Messi y es que las fantasías del argentino llegan a cualquier rincón del planeta. Como Bouba quería ser futbolista sí o sí decidió emprender el viaje de su vida con 16 años (17 en España, pero más adelante se aborda ese tema) destino a España. “Yo salí de allí con lo puesto. No puedes llevar muchas cosas ya que el viaje es muy largo y muy duro. Llevaba la ropa puesta y otra para cambiarme. Cuando encuentras agua limpia, la lavas como puedes y te cambias”, relata el nuevo jugador del Salamanca Boubakar Barry.

“Viajábamos como atunes”

De Conakry partió hacia Bamako, capital de Mali, para iniciar un periplo hasta la costa de Almería que consta de más de 4.500 kilómetros y que costaría cubrir en coche unas 60 horas pero para Bouba fueron entre dos y tres meses. “Vas en camionetas que si tienen capacidad para 10 personas, ellos meten 50 e íbamos como atunes, todos juntos”, describe el joven, que apunta que desde Mali pasó la frontera a Argelia y desde allí a Marruecos donde preparar el salto a Europa. “Dormíamos donde nos cogiera la noche. Cuando oscurecía buscabas un lugar donde pasar la noche y ya está”, explica con una naturalidad impropia de un chico de su edad. “En el bosque en Nador (Marruecos) pasé muchas noches. Era nuestra casa”, añade.

“No sabía nadar”. Pese a pasar todas las penalidades hasta llegar a la costa marroquí lo más difícil y peligroso estaba por llegar. Cruzar desde Marruecos a Almería en patera. “No he pasado tanto miedo en mi vida. No sabía nadar y no tenía chaleco salvavidas”, recuerda mientras que añade que fueron 10 horas interminables hasta que la patera llegó a las costas de Almería. “Le he cogido mucho miedo al mar. Ahora ya solo quiero el agua para beber y para ducharme”, especifica, aunque reconoce que en Puerto Real, donde vivía con su novia, ha aprendido a nadar. “Yo no quería meterme ni en la piscina pero he aprendido a nadar por si acaso, aunque si puedo no me acercaré al mar”, apostilla. Su ‘monitora de natación’ y a su vez novia se llama Verónica Pavón y es de Puerto Real. Todavía no ha venido a Salamanca para estar con él, ya que está solucionando aspectos del traslado. “En dos o tres semanas espero que pueda venir ya aquí conmigo”, matiza el nuevo extremo del Salamanca.

Una vez en tierra, ya sin el peligro del mar, todavía quedaba un itinerario escabroso hasta llegar al asunto del fútbol, que es lo que le llenaba y le llena la cabeza a Boubakar. “Estuve en Almería en un centro tres días sin salir y desde allí nos llevaron a Tarifa a otro centro, donde estuve seis días hasta que me llevaron a Cádiz”, enumera. Fue la Asociación Cardijn, que desde 1993 trabaja para los sectores más desfavorecidos, la que acogió a Boubakar Barry en Cádiz.

No tenía la documentación en regla y relata una curiosa historia con su edad. “Me llevaron al Hospital a hacerme unas pruebas y a medirme los huesos y dijeron que tenía 17 años y así lo pusieron en mis papeles, pero después mi padre me pudo mandar mi documentación donde decía que tenía 16 años. Me dijeron que no valía. Y pensé, pues tengo 17 años si lo dicen los papeles”, remarca resignado.

Soñar con ser futbolista debe ir acompañado de un talento y Boubakar Barry lo tiene. Para los ojeadores del Cádiz no pasó desapercibido y fue fichado para la cantera cadista. Juvenil A del Cádiz, cesión a Los Barrios y cesión ahora al Salamanca esta temporada, donde quiere demostrar su calidad tanto en banda como de delantero.

Temor al golpe de estado

Ahora, en Salamanca desde hace unas semanas, vive pendiente de su familia temiendo por ellos por el golpe de estado que han dado los militares en su país en las últimas horas. “No he podido hablar antes y es que en los últimos días estaba muy preocupado contactando con mi familia, pero ahora ya me han dicho que se encuentran bien”, se disculpa Boubakar Barry que ha pospuesto esta charla con LA GACETA unos días por el conflicto que se vive en Guinea Conakry.

“Mando dinero a mi familia”. Desde que tiene contrato con el Cádiz manda dinero a su familia para ayudarles. “De lo que gano siempre que puedo les mando una parte para que nos les falte la comida”, indica al mismo tiempo que se siente un privilegiado de poder estar cumpliendo su sueño de ser jugador de fútbol y poder ayudar a los suyos a distancia. Su padre, el cabeza de familia, era profesor pero está ya jubilado.

El domingo se estrenó en el Helmántico, aunque en la grada. Bouba asistió en directo cómo su equipo debutaba con victoria ante el Móstoles (1-0). “Cuando marcó Iban Ribeiro y todo el mundo le aplaudió, pensé en que ojalá algún día pueda marcar así yo, si Dios quiere”, admite.

Bouba se ha propuesto triunfar en el Salamanca y hay que tener cuidado con él, ya que cuando se propone algo es capaz de cruzarse África y meterse en una patera con tal de cumplir su objetivo. Los sueños que viajan en patera también se cumplen en el estadio Helmántico.