Astu llega al Helmántico en son de paz

Jorge González Rojo ‘Astu’ de 2014 a 2018 fue entrenador y director deportivo del Unionistas y por tanto se convirtió en uno de los ‘enemigos’ más reconocibles del Salamanca y de su afición. No obstante, tras su salida del club y su paso por Unión Adarve y Guijuelo la rivalidad se ha enfriado. Este domingo regresa al estadio Helmántico como director deportivo del Real Avilés, pero ya es un ‘enemigo’ del pasado.

“Hace tres años ya de aquella rivalidad. Yo como profesional estaba en un club que tiene unos valores que son la antítesis de los que representa el Salamanca. Yo defendía esos valores como profesional que estaba allí, pero jamás he tenido nada en contra del Salamanca. Es más, es un club que me da cierta envidia por las instalaciones que tiene como el Helmántico y que tienen que saber aprovechar”, zanja cualquier polémica ‘Astu’ de cara a la cita del domingo frente al conjunto charro.

La historia de ‘Astu’ ante el Salamanca siempre se traducía en malos resultados deportivos. Con el Unionistas perdió sus dos derbis como entrenador y en el banquillo del Unión Adarve también saboreó la derrota en la 2018-2019. La venganza llegó con el Guijuelo el 1 de noviembre de 2020 cuando siendo director deportivo del Guijuelo consiguió por fin vencer al Salamanca (2-0). “Sí, ya les he ganado una vez, pero en el Helmántico no he podido y ese es el reto. La pasada temporada con el Guijuelo estuvimos muy cerca pero no pudo ser”, describe Jorge González Rojo, que aunque trabaja ahora como director deportivo del Real Avilés sigue residiendo en Salamanca.

El mal arranque del Salamanca en Liga, está a un punto del descenso, es algo puntual, según ‘Astu’. “Van a acabar estando arriba y van a remontar el vuelo. Por el respeto que le tienen los rivales, por su trabajo día a día y por su afición estarán arriba”, argumenta Jorge González Rojo, el mismo que a principio de temporada no esperaba visitar al Salamanca y que estuviera en esta situación en la clasificación. En el lado opuesto, se encuentra su Real Avilés que es segundo. “Nosotros vamos con la línea de que hacemos gol en casi todos los partidos. Si pasan los minutos y ellos no marcan pueden ponerse nerviosos y nosotros jugar con ese aspecto”, explica el asturiano afincado en Salamanca.

‘Astu’ también tiene palabras de elogio sobre el Unionistas y su gran inicio de temporada. “Les sigo viendo como siempre en línea ascendente como desde el primer día, pero llegará un momento en el que no irán tan rápido como ahora y tendrán que estabilizarse, pero, de momento, son como un huracán que no se detiene”, indicó. Sobre su Guijuelo Jorge González Rojo cree que ya se han asentado a la nueva categoría. “Es lógico lo que les pasó al principio por el shock de verse en esa categoría tras descender, pero después ya le van cogiendo la medida de la Liga. Irán a más y es que tienen pinta de ser campeones de Liga”, concluye.

‘Astu’ regresa al Helmántico, pero ya tiene que ver poco con el que estuvo en el Unionistas. Llega en son de paz.