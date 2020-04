Así ven los clubes salmantinos el ‘plan Rubiales’: “Es injusto para todos”

El 'plan Rubiales' -la fórmula que evitaría los descensos esta temporada y resolvería los ascensos en Segunda B y Tercera con playoff exprés- ha provocado una catarata de reacciones, tras unas horas de tregua tras ser presentada, y casi ninguna de ellas iba en consonancia con la decisión tomada. "Pensaba que así iba a contentarnos a todos, porque los que están abajo se sentirán aliviados y los que están arriba pueden pelear pos su ascenso. Pero no. Es injusto", es el sentir común de los conjuntos salmantinos que se ven afectados por el plan Rubiales, que no son pocos -Salamanca UDS, Guijuelo y Unionistas de Segunda B, Salamanca B y Santa Marta de Tercera, Salamanca FF en Primera Nacional femenina, Santa Marta en División de Honor, Piensos Durán Albense en la Segunda B del fútbol sala y FS Salamanca en la Tercera del mismo deporte-.

Aunque hay una base de consenso entre clubes (que no aglutina al cien por cien de ellos, como es obvio), el prisma personal de cada conjunto lleva al debate a diferentes frentes.

Por ejemplo, en el Salamanca UDS se apunta que "no hay un torneo o un club que esté por encima de la salud de nuestros jugadores y de nuestra afición", aunque luego la medida la ve "positiva" por la vía económica para los clubes que ya no tendrían que jugar.

En el Guijuelo asusta (y mucho) la posibilidad de que la liga quede reducida a un grupo de 16 equipos por el cuello de botella que se prevé en la Segunda B: "La Segunda B si que va a quedar desvirtuada así. Con ascensos y sin descensos, provocando una montonera de clubes en la categoría".

“A mí, y es mi opinión personal no la del club, me parece una medida electoralista, es una medida pensando en que hay elecciones dentro de poco y tiene que dejar contento a la mayor gente posible con esta idea del beneficio y no perjudico", apunta Arturo Martín, técnico de la UD Santa Marta, que es quién más interrogantes plantea sobre esta medida: "¿Cómo van a hacer para decidir qué equipos juegan el playoff?, es totalmente injusto cortar por dónde se ha tenido que parar, porque las ligas ahora se mueven en dos baremos el del golaveraje particular y el general... ¿Por qué no acuden a la primera vuelta?".

Y tiene clara que la solución es otra: "Dar la temporada por nula. Hay una causa de fuerza mayor en la que el Reglamento con el que ahora juegas te ampara", señala.