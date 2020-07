Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, espera que la Segunda B y la Tercera arranquen con público y sostiene que mediados de octubre podría ser una buena fecha de inicio de temporada. Maté insiste en que en la división de los grupos en el nuevo formato el fútbol regional pedirá que haya criterios geográficos. En el fútbol base no considera que haya problema en que el público pueda asistir y cree que el número de equipos inscritos no se reducirá por culpa de los efectos del coronavirus.

–¿Cuándo está previsto que se diseñe de forma definitiva la próxima temporada 2020-2021?

–En principio, habrá que esperar a ver como finaliza la temporada actual y a partir de ahí serán los órganos de gobierno de la RFEF los que eleven la propuesta que deba aprobar la Asamblea General. Hablar de fechas es harto complicado porque la RFEF se encuentra en periodo electoral y habrá que esperar a ver cómo se van resolviendo determinadas cuestiones.

–¿Qué fechas se barajan para volver a jugar? ¿Mediados de octubre?

–Puede ser una buena fecha, teniendo en cuenta que muchos de los futbolistas de estas categorías finalizarán la temporada actual a finales de julio y tendrán que disfrutar de sus vacaciones y realizar la pretemporada. También habrá que esperar a ver la evolución de la pandemia y las decisiones que se vayan adoptando desde las autoridades sanitarias.

–La RFEF ya indicó que los grupos se dividirían en dos subgrupos de 10, ¿serán con premisa geográfica para ahorrar en costes en los viajes y ayudar así a los equipos?

–Hasta donde yo conozco se baraja esa propuesta y la de la composición de grupos teniendo en cuenta la clasificación de la temporada 2019-2020, el fútbol de Castilla y León pedirá que sea por proximidad geográfica.

–¿Conoce cuál es la idea de esa segunda fase que daría opción o ascender o a mantenerse en la nueva Segunda B pro?

–Cada club interesado tendrá su propuesta, pero al final deberá ser la Asamblea General de la RFEF la que adopte la decisión definitiva.

–¿Habrá público en los estadios en Segunda B y en Tercera en la temporada 2020-2021? ¿Se pueden aplicar las medidas de prevención del COIVD19 que baraja la LaLiga en categorías como la Segunda B y la Tercera?

–Debemos esperar a ver las decisiones que a ese respecto van dictando las autoridades sanitarias. Yo espero que sí, puesto que, si ya se están celebrando conciertos con un porcentaje del aforo reducido en instalaciones cerradas, imagino que esa misma norma, incluso con menos restricciones al tratarse de recintos abiertos, se podrá aplicar al fútbol. El fútbol no profesional no podría aplicar las normas del profesional, porque tanto las posibilidades económicas como las de infraestructuras y económicas no son tan siquiera ni parecidas.