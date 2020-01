La idea es poner gradas supletorias en los dos fondos y una grada lateral en elevación en el graderío enfrente a la tribuna techada. Aunque eleva el precio, el Unionistas estudia la opción de colocar una estructura en el pasillo entre Las Pistas y El Tori y los Anexos con una elevación de unos 3 metros para salvar los setos y que la visibilidad sea óptima desde altura. Este es el principal desafío de la reforma ‘express’ que quiere llevar a cabo el Unionistas en menos de una semana.

Detrás de las porterías. Las gradas de fondo también tienen su complicación ya que irían detrás de la portería en el espacio comprendido entre el terreno de juego y el tartán. En el fondo norte hay una jaula para el lanzamiento de disco y martillo que podría complicar la instalación de asientos supletorios. “Es una estructura fija y no se puede mover. Como mucho la red, que es retráctil, hay posibilidad de ser retirada, pero no la estructura de hierro que la conforma”, especificaba Casimiro Blanco, delegado de Atletismo en Salamanca, que indicaba que el tartán es ‘intocable’ ya que es muy sensible y poner estructuras encima de cualquier tipo podría dejarlo inutilizable para entrenamientos de los atletas y próximos eventos deportivos en ese recinto. “Es muy importante que cuidéis del material sintético de Las Pistas cuando se instalan gradas y se va acoger a tantas personas. El Helmántico es el lugar de trabajo de muchos atletas de la provincia. Y no nos podemos permitir el lujo de que se deteriore aún más”, advertía el atleta salmantino Mario García Romo.

El ejemplo del Villanovense. Uno de los responsables de las empresas aspirantes a instalar las gradas supletorias explicaba a este diario que hay posibilidad de instalar las 4.000 gradas sin necesidad de tocar nada de las instalaciones de atletismo, mientras que describía que no hay problemas de tiempo. “Si se deciden ya para el próximo martes estaría todo instalado sin ningún problema”, explicó mientras que reconocía que en Villanueva de la Serena en 2015 tuvieron un reto ‘copero’ mucho más ‘difícil’ y dio tiempo. En aquella ocasión el Barcelona visitó en Copa al Villanovense que juega en el Romero Cuerda, con capacidad para unas 2.400 personas y finalmente con la ampliación provisional vieron a los culés más de 10.000 espectadores.

Tras la instalación la empresa asegura unas certificaciones de seguridad con firma de especialistas en la materia.

El Unionistas trabajará con el reloj de su contra y es que faltan solo seis días para la histórica cita ante el Madrid.