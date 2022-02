Arencibia, recurso defensivo y psicológico para el Salamanca UDS

El Salamanca, además de su comprometida situación en la clasificación, en puestos de descenso a Tercera RFEF, también tiene los problemas psicológicos que aparecen cuando el balón no entra en ataque o cuando se producen errores defensivos que cuestan partidos. En este contexto aparece la figura de Álvaro Arencibia, defensa central y estudiante de psicología. “Ya acabé el grado de Educación Social y ahora estudio segundo curso de Psicología”, explica el defensa canario, aunque reconoce que, de momento, no está para hacer prácticas con sus compañeros en el vestuario. “Los primeros años en Psicología son más teóricos”, argumenta.

No obstante, Arencibia sí que analiza al conjunto desde su punto de vista de futuro psicólogo. “Lo importante es que las cabezas de todos van en la misma línea y eso es muy importante. Hay una serie de factores que no controlamos que no han llevado a esta situación, pero hay que ser fuertes y sobreponerse a la situación. Además, con la llegada de aire fresco con los fichajes y los que ya estamos tenemos capacidad para darle la vuelta a la situación que estamos viviendo”, describe Álvaro Arencibia.

¿Puede dar la vuelta a la situación este Salamanca? “Claro que se puede”, contesta de forma rotunda el futbolista canario. “Somos conscientes de que excepto el Leganés B, en el partido de la primera vuelta, nadie ha sido muy superior a nosotros. Sabiendo eso y trabajando con la mentalidad positiva de que todos tenemos que dar un plus se puede salir de esta situación”, insiste Álvaro Arencibia, que pone de manifiesto que “el equipo debe aprender de los errores para poder avanzar”.