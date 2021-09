Antonio Marín, lateral del Unionistas: “Echar cuentas a priori no vale de nada, ya lo demostramos la temporada pasada”

A Antonio Marín (Benalúa, Granada, 1996) se le arremolinan las emociones en el estómago a dos entrenamientos vista de debutar ante su afición en Primera RFEF: el estreno del público —2.915 butacas hábiles— en las cuatro gradas en el Reina Sofía, la adrenalina de los tres puntos sumados in extremis en A Malata y... la Cultural Leonesa; que para el lateral diestro significa el club de su estreno goleador con el Unionistas...

–¿Volvía a firmar un partido como ese del Reino de León de la temporada pasada contra su rival de este domingo?

–Sufrimos, pero con los ojos cerrados. Fue un día inolvidable, por el gol y por la victoria que significó meternos de pleno en la pelea por el playoff de ascenso a Segunda División. Firmo un guion igual.

–¿Incluido gastar la bala de su gol en la jornada 2 —Marín ha anotado tan solo 3 tantos en su carrera—?

–Sí, sí. Claro. El inicio sobre el papel no podía ser más duro. Ves las seis primeras jornadas y dices, a ver por dónde somos capaces de meterles mano. Al Racing de Ferrol ya le ganamos y ahora el siguiente objetivo es la Cultural. Si tiene que ser en el minuto 90 con gol mío y no vuelvo a marcar en todo el año, bienvenido sea. Este equipo es de ir partido a partido, así que habrá valido la pena. Tengo bien claro que echar cuentas a priori no vale de nada. Lo demostramos el año pasado y en Ferrol, que va a ser uno de los campos más complicados y vencimos... La Cultural vuelve a ser favorito y viene de perder... En el fútbol pasan muchas cosas que antes de que se den no te esperas. Por eso tenemos que ir día a día. Si sumamos dos victorias seguidas nadie lo podría imaginar.

–Usted es un veterano del Unionistas, sin embargo, es, como todos salvo De la Nava, un novato ante su afición porque el curso pasado no pudo arroparles al Reina Sofía.

–La verdad es que tengo muchísimas ganas de que las 2.900 localidades se llenen y sentir en persona lo que los compañeros el curso pasado nos enseñaron a través de vídeos. Es cierto que me puedo imaginar lo que vamos a tener porque con los cien del año pasado ya sentí lo importante que eran. Tengo ganas de sentir al público, la verdad.

–Fue el jugador de campo que más minutos disputó el curso pasado, su equipo tuvo proyección por la temporada y, sin embargo, optó por seguir en el Unionistas. ¿Por qué?

–Siento Salamanca y el club como mi casa. Aquí he explotado mi mejor versión y he estado cómodo. Si a esto le sumas que las personas nuevas que han entrado desde el primer momento me trasladan su confianza pues estaba todo dicho.

–¿Qué rescataría del curso pasado para este?

–La filosofía, sin duda. El partido a partido tiene que ser la clave y más con 37 jornadas por delante. Ese va a ser el camino para dar el primer paso, que es salvarnos, y luego, como la temporada pasada, me gustaría acabar lo más arriba posible. No veo difícil que eso se pueda volver a repetir porque mantenemos una base del curso pasado. Los que nos hemos quedado somos gente currante y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Creo que hay un muy buen vestuario.

–Le gustaría repetir filosofía, pero el técnico no es el mismo. ¿Cómo es Dani Mori de puertas para adentro del vestuario?

–Es muy cercano con todos los jugadores. En ese sentido se ha adaptado muy bien a la manera que tiene el club de trabajar, que es estar cerca y pendiente de todos los que formamos el equipo. Luego, a nivel profesional, nos exige muchísimo en los entrenamientos. Me gusta mucho el nivel de competitividad que tiene. Y eso sumado a que este curso la plantilla es larga, con dos personas por puesto, va a hacer que todos estemos muy enchufados, algo que es clave para que vayan saliendo las cosas.