Antonio Calderón, entrenador del Salamanca, sobre el ‘peluche’ Pablo Álvarez: “Estará bien preparado”

El 15 de julio de 1994 nacía en Madrid el actual entrenador del Navalcarnero, Pablo Álvarez, y curiosidades de la vida Antonio Calderón, técnico del Salamanca, con 27 años acababa de descender de Primera a Segunda con el Rayo Vallecano. El domingo se verán las caras a las 16.30 horas en el Mariano González de Navalcarnero.

Pablo Álvarez con 25 años debutó como entrenador en el Izarra y se colocó en el primer puesto de la clasificación de entrenadores precoces y ahí sigue dos años más tarde. “Sí, sigo siendo el entrenador más joven de Primera, Segunda, Primera RFEF, Segunda RFEF e incluso de la Tercera RFEF”, reconoce Álvarez tras finalizar el entrenamiento de ayer de cara al partido ante el Salamanca.

“Yo tengo mucha ilusión y busco aprovechar mi edad para convertirla en una fortaleza y es que es una gran oportunidad de demostrar la pasión que tengo”, explica el técnico del Navalcarnero, mientras que pone de manifiesto que los tiempos han cambiado y que la veteranía no es sinónimo de autoridad. “Eso de que por ser joven no me van a respetar es una patochada del pasado. Ahora en los vestuarios se respeta mucho a los técnicos de perfil joven, formados y con ilusión. Nunca he tenido ningún problema de autoridad con los jugadores y eso que muchos son más mayores que yo”, admite Pablo Álvarez.

El domingo el joven técnico de 27 años del Navalcarnero se mide a Antonio Calderón, un perfil de entrenador contrastado, con experiencia y que representa todo lo contrario. “Me mido a Antonio Calderón con mucho respeto ya que lleva muchos años en la profesión con grandes números y sus equipos siempre son muy competitivos. Yo al lado de Calderón soy un peluche y es que podría ser mi padre”, describe el técnico madrileño.

Por su parte, el entrenador gaditano respondió al respeto que mostró su homólogo en el banquillo contrario. “Tengo todos los respetos para él como entrenador. Fui con Manuel Robles a verlos a Guijuelo. Sé el equipo que es. Será joven, pero estará bien preparado”, añadió Antonio Calderón hablando de Pablo Álvarez.

Sobre su propio equipo, confía en el despegue del Salamanca y espera que llegue el domingo para enfrentarse al Navalcarnero. El gaditano no piensa en otra cosa en que la tendencia del equipo sea de crecimiento, aunque ahora mismo estén a ocho puntos del liderato del grupo I de Segunda RFEF. “No tenemos ninguna presión por estar a ocho puntos del líder. El equipo está tranquilo, si quedasen solo cinco partidos sería otra cosa. Eso sí, lo que queremos es recuperar los partidos en los que se nos han ido puntos”, explicó el entrenador del Salamanca.

En esa línea optimista, habló de la competencia en la portería con dos metas sénior como Javi Benítez y José Salcedo. “A Salcedo lo veo bien y él querrá tener más participación como es lógico. Quería que ganaran competencia entre ellos, pero José llegó más tarde y como no hemos sido regulares ahora en el comienzo de Liga no ha tenido su oportunidad. Mi idea es que los dos porteros sean protagonistas durante la temporada cuando el equipo despegue”, argumentó el técnico gaditano.