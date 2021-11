Ángel Lozano ‘al frente’ del Salamanca ante el Arosa: “En la vida había vivido esta situación”

A Ángel Lozano [61 años], que le ha pasado de todo en el fútbol —incluido que Diego Armando Maradona le metiera un gol—, se enfrenta este domingo en Arosa a una situación “inédita” en su extensa carrera: “¿Que en un cuerpo técnico todos estén sancionados? En la vida. Aquí nunca dejan de sorprenderte cosas. Es verdad, que por unas razones y otra pues te tienes que poner al frente porque el primer entrenador es sancionado. Pero haces tándem con el segundo entrenador o con el preparador físico... Pero que no estén ninguno de los tres es una más a sumar”, afirma el preparador de porteros del Salamanca UDS.

Lozano tiene claro cuál es su papel en A Lomba: “Por normativa yo, salvo que el árbitro me diga lo contrario —el colegiado designado por la RFEF para pitar el choque del domingo en Galicia es el asturiano Gao Aladro, con el que el Salamanca UDS no ha logrado ganar en cuatro encuentros—, no me puedo levantar de mi asiento para dar indicaciones. En función de lo que nos diga trataré de centrar mi trabajo de una u otra manera para trasladar al campo lo que Antonio Calderón indique en cada momento. Ya veremos por qué vía, si por teléfono o cómo”.

La última vez que a Ángel Lozano le tocó asumir las labores del primer entrenador durante un encuentro no fue de muy buen recuerdo. Era la jornada 6 de Liga de Segunda B y el Salamanca UDS acababa de echar a José Miguel Campos como entrenador. Entonces, Movilla, decidió dejar pasar una jornada mientras convencía precisamente a Antonio Calderón (ese partido lo vio desde uno de los palcos privados del Helmántico) para que tomara las riendas del equipo. El Sanse les pasó por encima: “Ese partido es mejor ni mentarlo...”, dice Lozano.

Esa no ha sido la única vez que le ha tocado dirigir por sanción del entrenador. De hecho, Ángel Lozano puede decir que ha dirigido en Primera y en Segunda División por esta vía. La primera vez que le tocó coger las riendas de un equipo fue en la temporada 1998/99, en la que la UDS apuraba sus últimas horas en LaLiga: Diarte vio la roja en la jornada 33ª ante el Valencia y, como a Calderón, Robles y Losada, le cayeron dos encuentros de sanción: “Me tocó dirigir en el Helmántico ante el Alavés, partido que ganamos 1-0 (gol de Silvani) y una jornada después en Montjuic, que fue un partido como para no acordarse: el Espanyol nos ganó 4-0, pero es que en el minuto 2 Corino vio la roja y me tocó hacer un cambio inesperado, Cardetti por Lupidio, y el primero se cogió un rebote que te puedes imaginar...”.

“En Segunda División también dirigí dos partidos, pero la curiosidad es que no fue por sanción como en las otras ocasiones, sino que me tocó ponerme al frente del equipo porque a Felipe Miñambres le dio un ataque de lumbago y no pudo viajar a Algeciras. Ese partido lo ganamos por 0-1. Mientras que el otro choque que dirigí en Segunda fue contra el Atlético Malagueño, el filial del Málaga que entonces estaba en la división de plata, y ese partido lo ganamos 2-1”, rememora el preparador de porteros del Salamanca UDS.

Con sus datos como entrenador por circustancias puestos sobre la mesa, Lozano tiene claro qué es lo que quiere que pase el domingo: “Dar suerte. El equipo está con ganas y creo que ya se merece ganar los tres puntos”.