ANÁLISIS: Calderón no da con su once en el inicio de temporada del Salamanca

Antonio Calderón no ha repetido once en lo que va de temporada; el técnico gaditano tiene una idea clara de juego que arranca desde atrás —desde la defensa; a la que por cierto en la última jornada zarandeó con Arencibia del inamovible Benítez, Palomares, Murua, Kristian y Espeso— pero sin embargo no se traduce luego en un once ‘tipo’. De la plantilla de 22 tan solo 6 jugadores no han sido titulares hasta la fecha, y van cuatro jornadas. Hay, por lo tanto, algo que no le acaba de gustar o de encajar al técnico andaluz. Y la primera derrota le obliga a estrujarse aún más la cabeza para dar con la tecla que dibuje un once que acompañe la idea fija de juego.

PORTERÍA: La apuesta por Javi Benítez es clara

La llegada de José Salcedo para completar la portería del Salamanca UDS abrió un debate, que antes de que aterrizara el portero manchego no existía: ¿quién debe jugar? La pretemporada —el número de partidos— pesó en la decisión inicial y, luego, el trascurso de los cuatro primeros choques ha acabado por acallar el debate. Javi Benítez es a día de hoy el único fijo del once de Antonio Calderón. De hecho, Salcedo es junto a Fer Romero e Ibra el único jugador de toda la plantilla que todavía no ha debutado en la Liga.

DEFENSA: A vueltas con el lateral derecho

A Calderón el lateral derecho le inquieta. O eso dejó ver con la alineación del pasado domingo: pese a dejar la puerta a cero en los tres primeros choques, al técnico gaditano no le tembló el pulso a la hora de acabar con la inamovible línea de cuatro formada por Palomares, Espeso, Murua y Kristian. La decisión fue la de reubicar a Murua, que había rendido a la perfección en el centro de la zaga, al lateral derecho, en busca de una mayor seguridad y contundencia. La apuesta fue situar al central canario junto a Kristian en el eje de la zaga. Sin embargo, el cambio tampoco acabó de cuajar, pues con esta defensa que en teoría se dibujaba como más sólida y experimentada el Salamanca UDS no solo encajó su primer gol del curso, sino que además cayó derrotado.

MEDIO: El pivote sin dueño

El centro del campo se dibuja con tres jugadores desde el minuto 45 de Liga. Y no hay vuelta de hoja. El experimento inicial del rombo quedó diluido tras una mala primera mitad; a partir de ahí, todo parecía aclararse hasta que llegó el choque del domingo y todo se descompuso; Amaro y Diego Benito siguieron en el once, pero Hugo Díaz de manera sorprendente cedió su puesto a Liam. Y con él en el campo el Salamanca UDS puede que ganara en músculo, pero no en descarga de trabajo, sobre todo, a un Benito que sigue demasiado lejos del área y de poder marcar diferencias en tres cuartos de campo. Quizá a partir de ahí es cuando más le duele la cabeza a Antonio Calderón.

DELANTERA: Sin un solo jugador fijo

Calderón no tiene nada claro cómo hacer para romper el tono átono en el que se mueve el Salamanca UDS en ataque; dos chispazos han sido hasta ahora los artífices del daño ofensivo del conjunto del Helmántico. La velocidad y frescura de Iban Ribeiro —que es uno de los seis nombres que no se ha estrenado todavía como titular este curso— y el talento de Benito desatascaron los dos primeros encuentros. Y para de contar. Al Salamanca UDS le cuesta un mundo no solo generar fútbol por dentro sino hacer daño por los costados; ni Bouba ni Carmona ni Segura encuentran la tecla con la que empezar a desbrozar defensas. Su ritmo tampoco invita a ello... Y, luego, en la punta de lanza tampoco da con el quiz. Estar lejos del balón o del área desbarata los planes a Manín; a Jairo Morillas eso le pesa del mismo modo que le golpeó el problema familiar nada más arrancar la temporada. Carrasco está inédito.