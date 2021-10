Amaro pide el apoyo de la afición en un partido para el que es duda

Sobre la dureza del encuentro, Amaro destacó que fue un choque de mucha pugna. “Sabemos cómo son los equipos gallegos de intensos y nos intentamos equiparar a ellos. Por eso no se hizo un juego tan vistoso como queríamos, pero el equipo se adaptó a las circunstancias del partido”, apuntaló.

Amaro admitió que el resultado del domingo ante el Arenteiro no era el que esperaban. “Entiendo que la afición quiera resultados y el domingo salimos como siempre al máximo, pero no nos salieron las cosas en el campo. El equipo dio la cara”, describió el capitán del Salamanca.

“El domingo, como siempre, necesitamos a nuestra gente y ojalá puedan ir muchos aficionados. Nosotros haremos todo lo posible para que se sientan orgullosos del equipo”, indicó el centrocampista charro, que tuvo que abandonar antes el entrenamiento del miércoles por las unas molestias musculares . Aunque en principio no representan un cuadro de gravedad, sí podrían impedirle estar el domingo.

El Salamanca está atravesando un pequeño bache en este arranque de temporada tras la derrota ante el Arenteiro (1-0) y el empate de la jornada anterior frente al Bergantiños (0-0). No obstante, el capitán Antonio Amaro , lanza un mensaje de tranquilidad y pide a la afición todo el apoyo en el choque del domingo a las 17.00 horas ante el Marino de Luanco.

Antonio Amaro ha comenzado la liga como uno de los fijos en el once de Antonio Calderón. El salmantino ha salido de titular en los cuatro encuentros ligueros del Salamanca en esta Segunda RFEF. Ha jugado 349 de los 360 minutos total que ha disputado su equipo, ya que solo ante el Móstoles, en la primera jornada, fue sustituido después de haber visto una tarjeta amarilla.

Este inicio de competición no tiene nada que ver con el del curso pasado cuando el futbolista charro se encontró con que el técnico argentino Sergio Egea no le daba mucha bola. Tras su destitución y la llegada de Lolo Escobar todo volvió a la normalidad con Amaro instalado de nuevo en el once inicial fijo del Salamanca.

El mediocentro podría ‘parar’ el domingo para dar descanso a ese problema muscular y que no vaya a más. Pese a ello, el capitán está convencido de que el Salamanca cambiará la cara ante el Marino de Luanco con respecto a la derrota ante el Arenteiro. La afición así lo demanda.