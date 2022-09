Alberto Trapero, defensa del Guijuelo: “Tenemos 6 puntos: nos quedan 36 para alcanzar los 42, que es el objetivo”

El ‘seis (puntos) de seis’ del CD Guijuelo es para enmarcar: primeramente, por las matemáticas, pleno de triunfos en el arranque de la temporada; y, seguidamente, por la manera de conseguir las victorias: con poder en las dos áreas. 2 goles marcados (uno por choque) y 0 tantos recibidos.

Alberto Trapero es la imagen de este nuevo Guijuelo, que ha dado un severo toque de atención al resto de rivales en este inicio de temporada: 23 años, pero aspecto de veterano dentro del terreno de juego.

–Usted es uno de los rostros reconocidos de este renovado Guijuelo: llega nuevo, como el club, a la categoría. Y está dando el do de pecho ante ataques más que consolidados.

–Soy un jugador joven, tengo 23 años, pero eso no significa que no lo pueda hacer bien o no tenga hambre. Todo lo contrario. Este club y esta Liga (la 2ª Federación) son importantes para mí: quiero demostrar que, como mínimo, soy un jugador de esta categoría.

–Los números en sus dos primeros partidos dicen que sí lo es.

–La verdad es que hemos empezado todos muy bien, que es lo que queríamos. Dos victorias seguidas y la portería a cero te dan mucha confianza. Defensivamente hemos estado bien, pero también hay que destacar el ataque.

–Decía Caramelo tras su gol que cualquiera de los de arriba puede decidir un partido.

–Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con él. Tenemos jugadores con capacidades distintas, pero que son complementarias y necesarias. Hay gente que va al espacio, otra que gana duelos por arriba. Los de atrás hemos hablado que tenemos que redoblar nuestro trabajo para que ellos nos ganen los partidos.

–Hablando de ganar partidos. ¿Cómo es sumar tres puntos en esta categoría? ¿Cuánto han notado el cambio con respecto a la Tercera?

–Es un cambio importante, esto es una competición mucho más exigente en la que todos los partidos van a ser muy complicados. Tenemos claro que no va a ser tan fácil como la temporada pasa, que no es que lo fuera, pero sí que se nota que ha cambio el nivel. En este sentido, los resultados hacen que el equipo esté supercontento. También digo que muchos de los jugadores que ya estaban la temporada pasada no sé qué pintaban en esa categoría...

–El objetivo está marcado en la salvación, pero...

–El objetivo es la salvación. Partimos de una realidad y es que somos un recién ascendido y que nuestra única idea es permanecer en la Liga: tenemos 6 puntos y nos quedan 36 para tener 42. A partir de ahí, pues ojalá.