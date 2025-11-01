Alba de Tormes acoge el primer derbi de la temporada: «Deber ser una fiesta del fútbol sala salmantino»

Jaime García Salamanca Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

La Segunda División B de fútbol sala ofrece este sábado, a partir de las 19:30 horas, el primer derbi charro de la temporada. El pabellón municipal de Alba de Tormes se viste de gala para recibir al Albense y al FS Salamanca. Un partido donde ambos entrenadores coinciden que debe ser «una fiesta del fútbol sala charro», explican.

La igualdad que mantiene la clasificación se traduce en más ingredientes picantes para un partido que no esconderá su intensidad en cada acción. «Va a ser un partido bonito de reencuentros y entiendo que va a ser un partido como todos los derbis, muy igualado, donde los detalles pueden marcar la diferencia», comenta Chema Sánchez, entrenador del FS Salamanca.

Por su parte, Javi Hernández, técnico del Albense, admite que, pese a que para él serán solo tres puntos, «los jugadores siempre quieren un derbi, quieren ganar, pero bueno, al final son tres puntos es lo que les digo», asegura el entrenador local. Para Hernández será el reencuentro con el que hace bien poco era su club, por lo que la cita tiene un sabor especial. «He estado cuatro años en el club, tres años en el primer equipo. La totalidad o la gran mayoría, salvo creo que un par de jugadores, hemos estado esos años, entonces conozco a todos. Se va a hacer raro por los años que he estado allí porque hay gente que conozco desde hace mucho tiempo y será una sensación diferente que no he vivido nunca», resume.

Con 14 puntos, y ubicado en la tercera plaza, llega el FS Salamanca para seguir escalando puestos y, por qué no, ampliar la ventaja con uno de sus perseguidores. «El equipo está convencido de que vamos a ir allí a hacer un gran partido y a competir», dice su entrenador. A la par que su rival en el banquillo, Chema Sánchez también cumple su primera campaña en el conjunto charro: «Todavía no estamos donde quiero. Hasta que no terminemos la primera vuelta no me gusta sacar conclusiones. Estamos en construcción».

Lo que sí está claro es que el pabellón municipal de Alba de Tormes tratará de hacer su gol desde la grada y se espera un brillante ambiente de fútbol sala en sus graderíos: «Nuestra afición siempre responde», zanja Javi Hernández. Mientras que para Chema Sánchez: «A nivel de presión ambiental, va a ser algo que tendremos que manejar, pero, por el bien del fútbol sala salmantino, que haya un pabellón lleno», concluyen.