Al Salamanca solo le vale ganar en el Stadium Gal

El Salamanca UDS desembarca este domingo —17:00 horas— en el histórico Stadium Gal [de 1926] de Irún con un choque sin medias tintas: o vida o muerte. No hay más. El ‘proyecto Larrazabal’ llega al borde del colapso: 4 puntos de 21 posibles. Más la amenaza del descenso a cuatro puntos vista. O lo que es lo mismo: todo lo que no sea ganar puede hacer que la paciencia limitada de Manuel Lovato con sus entrenadores acabe de explotar...

Si el encuentro se plantea dramático por el envoltorio y la tabla de clasificación, también tiene un intríngulis escabroso en su composición: Larrazabal tiene un jaque en el centro del campo sin Serrano y Amaro (lesionados) y sin Sergio Molina (sancionado). Jehú Chiapas se presenta como único centrocampista puro... y el pasado choque contra el Amorebieta acabó de central. Con este panorama a Larrazabal le toca hacer estrujarse la cabeza para ver cómo resolver el entuerto: los jugadores del filial André Aguilar y Mati se le abren como opciones puras para despejar la ‘x’. Y también Martín Galván. “Y no solo haré ese cambio habrá otro porque lo considero oportuno para el partido”, apunto Larrazbal en el análisis del choque: ¿el juvenil Leo Sepúlveda en el lateral izquierdo? Todo apunta a que sí.

En frente, un Real Unión en una dinámica completamente opuesta: ha sumado en los últimos tres partidos. Cinco puntos., el último en el Reino de León frente a la Cultural. “Ellos los dos últimos partidos han tenido la capacidad de sumar y dejar la portería a cero. Pero nosotros dependemos de nosotros mismos, tenemos que estar bien, cambiar el chip. Hemos intentado limpiarnos mentalmente, aunque el partido me pareció infinitamente peor que en vídeo. Tenemos que buscar minimizar errores una semana más, estamos hartos de repetirlo, y no encajar. En casi todos los partidos tenemos posibilidades. Debemos mentalizarnos de que hay que ganar el partido, hay que pensar eso para sumar y meternos en otra inercia. Los chicos no son malos, porque lo han demostrado”, apuntó el preparador vasco. Pese a la situación de colapso que parece llegar en función de lo que suceda en el Stadium Gal, las peñas han decido romper una lanza contra el clima de negativismo: “Hemos comunicado el apoyo a los jugadores para revertir la situación actual”.