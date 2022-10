A María Hernández le cuesta encontrar su once tipo

Está muy caro ser titular en este Salamanca de María Hernández. El técnico salmantino no se casa con nadie y los jugadores que teóricamente tenían el cartel de suplentes pasan al once inicial al mismo tiempo que los que parecía que tenían la titularidad en el bolsillo comienzan desde el banquillo. Solo hay cinco jugadores en este arranque liguero en el Salamanca que hayan sido titulares en las cuatro primeras jornadas disputadas. Son el portero Miguel del Río, los defensas José Rodríguez y Fabio y los centrocampistas Peli y Amaro.

El resto ha visto cómo su situación de teórico suplente o titular ha cambiado. Además de las preferencias del entrenador del Salamanca, hay varios jugadores que se lo están poniendo muy difícil a María Hernández a la hora de decidir el once inicial, esa lista en la que quieren estar todos. El lateral izquierdo Souley parecía titular indiscutible y en el Alfonso San Casto no salió de inicio o Alvarito comenzó la Liga tocado, pero ahora ya suma dos titularidades. Otros ejemplos son los de Gabri Salazar y Gustavo, que tuvieron su primera foto en el once inicial el domingo en el Helmántico ante el Júpiter Leonés.

De este modo además casi todos los jugadores han tenido una oportunidad de demostrarle a María Hernández que merecen un puesto en el equipo de inicio. Los únicos que no han tenido todavía esa suerte han sido el lateral derecho Pereira, el centrocampista Mati, el carrilero izquierdo Poveda y el meta Mike.

La exigencia a este Salamanca esta temporada es total y es que se le pide al equipo que consiga el primer puesto del grupo VIII de Tercera Federación para cerrar el ascenso directo y para ello necesita que el mayor número de efectivos de su plantilla estén enchufados y en buen estado de forma. La competencia en este Salamanca es brutal.