El Peñaranda, a la espera para ascender a Tercera

El Peñaranda llevaba 55 años para regresar a Tercera División y cuando lo ha conseguido tendrá que esperar unos días más. El destino ha querido que la crisis del coronavirus se colara en una excelente temporada en la que estaba liderando el grupo B de Regional de Aficionados y había puesto la directa hacia el ascenso. Con la llegada de la pandemia y la cancelación de la competición se quedaron con las ganas de culminar el ascenso, pero ahora la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha determinado dar por finalizada el curso con ascensos pero no con descensos y el Peñaranda será de Tercera a falta de confirmación oficial. “No sabemos nada oficial todavía. Nadie nos ha dicho nada pero según apunta todo parece que sí subiríamos a Tercera como primeros de nuestro grupo cuando paró la competición”, explica Carlos Leonardo, presidente del Peñaranda.

Lo que debería ser una fiesta para el fútbol peñarandino se ha visto empañada por la grave situación que está provocando la pandemia del COVID19. “Ahora mismo es el peor momento para ascender por lo que está pasando”, reconoce Carlos Leonardo. Ahora el Peñaranda tiene un reto por delante incluso mucho más difícil que el deportivo que es el de conseguir apoyos suficientes para poder competir en Tercera División la próxima temporada. “Cuando nos lo confirmen de forma oficial tendremos que hablar con el Ayuntamiento y con patrocinadores para ver qué apoyos tenemos y si podemos ascender”, alerta Carlos Leonardo.

El presidente del Peñaranda sostiene que la Federación deberá ajustar los gastos de los clubes más modestos. “Algo tendrá que hacer la Federación para ayudarnos a los equipos de Tercera como subvenciones, ayudas, arbitrajes o precios de las fichas... De lo contrario, para muchos equipos será muy difícil salir a competir”, indica.

Aunque todavía no ha habido celebración la plantilla ya se ha puesto en contacto con él. “Les he dicho a través del capitán que hay que ser cautos hasta que no lo hagan oficial”, pone mesura Carlos Leonardo.

A falta de ser oficial, la hoja de ruta en Tercera es que haya 24 equipos el año que viene con al menos cuatro ascensos de Regional donde entrarían los primeros de casa grupo como el Diocesanos y el Peñaranda, además de los segundos Cebrereña y Villa de Simancas.