“A este paso nos adelanta el Ribert”: Las peñas del Salamanca se hartan y exigen que Lovato dé la cara

“Estamos hartos”, “a este paso nos adelanta el Ribert”, “desde el otro lado del océano no se puede dirigir un club como el Salamanca”, “no hay organización”, “la gente ya no quiere ir al Helmántico”... El hartazgo y la preocupación en las peñas del Salamanca están patentes. La grave crisis de resultados del equipo, en puestos de descenso a nueve puntos de la salvación con dos partidos menos, y la siempre convulsa actualidad institucional han provocado un malestar generalizado en el aficionado.

“No dan con la tecla año tras año, por lo que lo mismo el problema son ellos”, indica Víctor Sánchez, de la peña Tarusos UDS, el mismo que pone de manifiesto que hay preocupación de cara al futuro. “El club no creo que desaparezca, pero a este paso nos adelanta el Ribert”, explica, mientras que recuerda que el director general, Rafael Dueñas, “siempre da las mismas explicaciones y nunca cambia nada”. “Estamos hartos y queremos que Manuel Lovato aparezca”, apostilla.

“Lo que no entendemos es que Manuel Lovato rechace ofertas por el club y después lo tenga como lo tiene de abandonado. Si no quiere vender, debería ser para hacerlo bien y que el equipo vaya para arriba. Cada categoría que baja pierde valor el club. No se entiende lo que hacen”, reflexiona Marcos Fernández, de la peña Sentimiento Charro. También sostiene que la ilusión por el equipo ha desaparecido o está en mínimos. “Cada vez hay menos gente en los partidos y cada vez hay menos ilusión”, indica.

La falta de estructura en el club es otra de las quejas más repetidas entre los aficionados. “No sabemos quién ficha, no sabemos nada”, añade Marcos Fernández.

Susana del Corral, de la peña Viajeros UDS, pide que el entrenador del Salamanca Antonio Calderón dimita por su racha de resultados, pero también cree que la culpa de la situación viene de todas las esferas del club salmantino. Para Del Corral es muy llamativa la reducción de aficionados en el estadio Helmántico cada partido. “Da pena ir al Helmántico. Ni cuando regalaron el carné extra a los abonados subió la asistencia. Estamos igual o menos que antes. Hay mucha gente joven que ya no quiere ir”, describe.

En relación a que las asistencias al Helmántico no superan el millar de espectadores esta temporada, José David Prieto, de la peña El Calvario, añade que el pesimismo es total en todos los ámbitos. “Los partidos del Helmántico parecen de regional sin afición”, insiste. En la peña “Lokos x la UDS”, Iván López, ofrece un dato representativo de cómo ha bajado la afluencia de público al estadio Helmántico por el desencanto con la gestión de Manuel Lovato y Rafa Dueñas. “Hemos sido en los últimos años 70 socios en la peña y ahora somos 35 y vamos seis o siete. La gente no quiere ir para ver siempre perder al equipo”, admite Iván López, en cuyo diagnóstico de la crisis añade que “los aficionados se sienten engañados por el club”. “Hay mucho pasotismo de Lovato y Dueñas y el equipo no engancha a nadie”, remarca.

Cansados de la situación

“La situación del club es catastrófica. En una categoría, que con todos los respetos hacia el resto de equipos, tenías que estar arriba, luchando por subir o mínimo en playoff de ascenso y estás abajo, en descenso, sin saber a qué juegas”, describe Jesús Rodero, de la peña Bracamonte UDS.

“La afición charra ya está cansada de ver a su equipo arrastrase en el campo jornada sí y jornada también. Señor Lovato, haga algo y hágalo bien”, enfatiza Jesús Rodero. La afición del Salamanca ya no sabe cómo afrontar esta deriva que está tomando el club en todos los niveles en una grave crisis de presente y de futuro.