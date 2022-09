1 punto de 9: no es el peor arranque de la historia del Unionistas

El punto sumado de 9 puestos en juego hasta la fecha por el Unionistas contrasta con los 7 que tenía a estas alturas el curso pasado. Sin embargo, los guarismos que presenta el conjunto de Raúl Casañ no son los peores en la historia del conjunto salmantino. En la campaña 2018/19, con Roberto Aguirre en el banquillo, a estas alturas de Liga —270 minutos disputados— el equipo blanquinegro no sumaba un solo punto: un rosco en el casillero que le tenía hundido en la 19º posición. De este inicio de temporada del Unionistas, sí que hay un dato en el que el conjunto de Raúl Casañ es el peor de los 9 arranques ligueros firmados por el conjunto blanquinegro: la parcela ofensiva. La actual plantilla tan solo ha celebrado un tanto, el de Chapela anotado en Las Pistas ante el Linares Deportivo en el minuto 67 de juego en la jornada 2. Defensivamente, los 6 tantos encajados por el equipo de Casañ son la 2ª peor cifra de un inicio. Todos estos números quedan a la espera del encuentro del domingo, ya que sí no gana al Fuenlabrada presentará las peores cifras de puntos de todos los arranques con 4 choques disputados. Ya que aquél Unionistas de Aguirre ganó al Haro Deportivo (2-1).