Furor por jugar a los dardos en Salamanca

La afición a jugar a los dardos desterró el estigma hace mucho: ni mucho menos es un juego para pasar el tiempo en un bar; esto no consiste en lanzar a la diana y a ver dónde cae... En este juego se exige tanta precisión y concentración como en el tenis, más una destreza matemática para estar metido en tú partida y en la del rival. Y en la época de las cuentas con el móvil a ver quién lleva dos dianas en la cabeza... “Todo esto hace que quién prueba repita”, dice Berti, que es el responsable del club de Daros que más Ligas gestiona en Salamanca, que es el Lastra, con dos en juego ahora mismo. “Son dos Ligas, pero tenemos cinco divisiones por cada una de ellas.

Esto es como el fútbol, va por divisiones, y actualmente tenemos 5; que se ajustan por nivel de los actuantes, ese hace que cada Liga sea igual en importancia. Tiene el mismo mérito jugar en Primera que en Quinta. De hecho, el premio es el mismo que es ir al Nacional”, explica el desarrollo de una competición que se divide en dos, temporada de verano y de invierno con una duración aproximada de cuatro meses cada una de ellas. Y con el premio final de viajar “con todos los gastos pagados” a disputar el título de campeón de España en cada modalidad.

Hasta aquí las reglas y normas de un juego que ha sido uno de los que más fuertes ha vuelto tras la pandemia; se puede decir que ahora mismo hay cierto furor por las competiciones darderas. “Con respecto a lo que teníamos hasta 2020 podemos decir que no pasábamos de los 12 equipos (que están formados cada uno de ellos por entre 4 y 8 personas) y ahora estamos en los 14; algunos de ellos juegan en dos Ligas distintas, y esto habla de lo que engancha”, afirma Berti.

Engancha no solo por el premio del viaje final y por el desarrollo fluido e intenso del juego y las cuentas para ganar, sino también por dos factores esenciales: porque no se necesita nada si uno quiere —no exige material específico, y el que quiera tener mejores plumas o cañas las puede adquirir a precios económicos en el propio club— y porque el desarrollo de las Ligas es entresemana y no apegado a sábado y domingo: “Eso da cierta flexibilidad, también que los horarios son laxos, se empieza a jugar a las 21:00 horas pero aquí no hay exigencia de la jornada y la hora”.