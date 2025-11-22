Fiesta completa del Barça para inaugurar el Spotify Camp Nou Robert Lewandowski, Ferran Torres y Fermín López brillaron en un partido en el que los de Flick dominaron de principio a fin

Los jugadores del Fútbol Club Barcelona, celebrando uno de los goles marcados ante el Athletic Club de Bilbao.

Sábado, 22 de noviembre 2025

Fútbol Club Barcelona 4 - 0 Athletic Club de Bilbao

El Fútbol Club Barcelona inauguró este sábado el nuevo Spotify Camp Nou con una victoria contundente ante el Athletic Club (4-0) en la jornada 13 de LaLiga EA Sports. Un regreso soñado para los 'culers', que suman sus primeros tres puntos en casa y se colocan como líderes provisionales, pendientes del partido del Real Madrid contra el Elche este domingo.

El marcador pudo ser incluso más amplio, celebrando a lo grande la vuelta a un estadio todavía en construcción. Los primeros 45.157 espectadores disfrutaron de los goles de Robert Lewandowski, que abrió el marcador y escribió la primera página de esta nueva era, los dos tantos de Ferran Torres y el gol de Fermín López, con Lamine Yamal como asistente destacado.

Tras el triunfo, el himno del club retumbó en los nuevos altavoces, los jugadores saludaron triunfantes y un piromusical cerró la fiesta de inauguración, que tuvo todos los ingredientes para la ocasión. Además, regresaron al equipo el portero Joan Garcia, titular, y Raphinha, quien recibió una ovación al entrar al campo en el minuto 81.

El primer gol tuvo un valor simbólico. Tras una recuperación de Eric Garcia en campo rival, Lewandowski, capitán, rompió la defensa del Athletic y definió con zurda por bajo ante Unai Simón. La grada estalló de alegría, celebrando el inicio de una nueva etapa en el Camp Nou.

El Barça comenzó el partido con intensidad, presionando arriba y recuperando el balón en campo rival. Antes del minuto 15 ya había generado varias ocasiones claras, especialmente por Fermín López y Dani Olmo, evidenciando la superioridad inicial ante un Athletic sorprendido y obligado a replegar.

El conjunto visitante buscó responder con su juego habitual: velocidad por banda y transición rápida, liderado por Nico Williams, quien agitó el mediocampo y recibió sonoras pitadas de la afición culé por su fichaje frustrado el verano pasado. Williams generó las primeras acciones de peligro, obligando a Joan Garcia a intervenir con reflejos, y el Athletic estuvo cerca de empatar justo antes del descanso tras errores del Barça en la salida.

Sin embargo, la pegada azulgrana apareció en el momento decisivo. El 2-0 llegó antes del descanso por obra de Ferran Torres, tras un pase de Lamine Yamal con su característico toque de exterior, reforzando el control del Barça sobre el partido. En la segunda mitad, Fermín López amplió la ventaja con una jugada colectiva que recordó los mejores momentos del tiki-taka del viejo Camp Nou.

La expulsión de Oihan Sancet por una entrada a Fermín dejó la segunda parte para el disfrute local. Hansi Flick aprovechó para dar descanso a varios jugadores, introduciendo a Araujo, Casadó, Bernal y Dro, mientras la afición celebraba el regreso de Raphinha. Dani Olmo y Lamine Yamal tuvieron oportunidades para aumentar la goleada antes de que Ferran Torres cerrara la noche con el 4-0 en tiempo de descuento.

El pitido final desató la fiesta completa: vuelta de honor, saludo ceremonial, himno a todo volumen y espectáculo pirotécnico. El Barça volvió a casa goleando, sonriendo y sumando tres puntos que le permiten dormir como líder provisional de LaLiga EA Sports, en una noche que mezcla nostalgia, celebración y entusiasmo por el futuro.