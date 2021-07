Fátima Blázquez, olímpica por partida doble: ‘En mi época no se nos valoró como a los chicos

Un verdadero icono del ciclismo femenino, una histórica salmantina con el apellido de ‘olímpica’. Fátima Blázquez se retiró en 2010, pero es una de las pocas españolas en ganar una etapa del Giro o competir en ocho mundiales consecutivos. Además, la salmantina, ahora residente en Ibiza, participó en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos, primero en Atlanta 1996 y después en Sidney 2000.

–¿Cuando fue el momento en que Fátima Blázquez vio su futuro montada en una bicicleta?

–Empecé un poco de casualidad, hacía mucho deporte, pero fue por una lesión cuando me enganché a la bici. Con 16 años salía a entrenar con mis hermanos y mi padre, había pocos clubes, y aún menos ciclistas femeninas. Hay que tener apoyo de las instituciones, pero también se consigue a base de cabezonería, no fue por medios quizá, pero fue por sacrificio. Se necesita quererlo mucho para dedicarte a ello como hicimos nosotras.

–Tanto esfuerzo tuvo recompensa... ¿Se imaginó llegar a participar en los Juegos Olímpicos?

–Son cosas que cuando empiezas ni lo piensas, pero mejoras y mejoras, y cuando estás en la selección ves la posibilidad. Aun siendo muy buena, dudas. No es fácil.

–De ni pensarlo, a acudir hasta en dos ocasiones, Atlanta 1996 y Sidney 2000. ¿Qué recuerdo guarda?

–Me quedé sorprendida sobre todo por el ambiente, la repercusión en los medios... En lo deportivo, desde luego los días de competición no fueron los mejores de mi carrera, quizá por mis características o simplemente gustos, dado que prefería el Giro. Pero poder estar allí es un privilegio, y se consigue con sacrificio y horas de entrenamiento.

–Y dejando a un lado su actuación deportiva... ¿Qué sería lo que destacaría de la experiencia personal?

–La convivencia en la villa olímpica, porque te rodeas con todos los deportistas que has podido ver por la tele, todo lo haces con ellos. Me parece un error cuando hay deportistas que eligen instalarse fuera, porque la villa tiene mucha parte de la esencia de los Juegos. Y este año al no haber público, los deportistas lo van a notar.

–¿Qué opina de la repercusión del ciclismo femenino respecto al masculino?

–En todos los deportes pasa igual, pero poco a poco se van equiparando. La importancia que se le da a los hombres está muy unida al dinero. Aún queda mucho por hacer. Aunque, por ejemplo, Movistar se ha implicado y el femenino está mejorando mucho. No pasó en mi época y creo que ni se nos valoró ni se nos ha valorado como si fuéramos chicos.

–Los Juegos comienzan esta semana ... ¿Confía en alguna medalla en el ciclismo español?

–Espero que las chicas jueguen bien sus bazas. Pero me decantaría por Valverde, que al final no falla.