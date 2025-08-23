Fallece en Soria un ciclista de 17 años tras una caída masiva en la Vuelta Junior La etapa discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa

Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera el Duero.

La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de un joven ciclista de 17 años que la disputaban tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre la localidad soriana de Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, según ha confirmado el Ayuntamiento de Aranda de Duero en un comunicado.

El accidente ha ocurrido a las 12.12 horas de este sábado a su paso por el Amogable ubicado en el municipio de Navaleno. Tras una caída múltiple con mas de veinte heridos, entre los 113 corredores que tomaban la salida, 18 han sido evacuados, entre ellos tres heridos graves.

La prueba ha quedado inmediatamente suspendida tras un suceso que se ha producido durante la disputa de la segunda etapa, que había salido a las 10.30 horas de la localidad soriana de Langa de Duero y que tenía que llevar a los corredores hasta la Laguna Negra de Vinuesa después de 118 kilómetros.

En el kilómetro 66 de la prueba se ha producido una caída en la que se han visto implicados varios deportistas, que han sido evacuados al hospital Santa Bárbara de Soria tres corredores.

En el centro sanitario se ha informado del fallecimiento de uno de estos ciclistas. La organización ha trasladado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, el pésame a los familiares, compañeros de equipo y amigos del deportista fallecido.

En la jornada del domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos) y ha invitado a la ciudadanía a unirse a este acto.