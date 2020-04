Everton Giovanella: “Contra el Atlético o el Barça se te ponía la piel de gallina en el Helmántico”

Everton Giovanella también cumplirá este 2020 medio siglo como el estadio Helmántico. El brasileño soplará 50 velas en septiembre y el mítico recinto deportivo salmantino lo hará la próxima semana el miércoles 8 de abril. Giovanella fue uno de esos ídolos del Helmántico y lo recuerda con cariño. Para el brasileño fue un trampolín en el fútbol europeo y es que en la carretera de Zamora dio a conocer su clase en el centro del campo y la calidad que traía escondida. Ahora desde Brasil gestiona sus inversiones en el sector inmobiliario y no deja de ojear futbolistas brasileños para clubes como el Celta donde dejó huella o para el Sporting de Gijón donde su amigo Miguel Torrecilla hace las veces de director deportivo.

–¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza con el Helmántico?

–Gratitud y emoción. El Helmántico es muy especial para mi cada vez que paso o me acuerdo me llegan sentimientos de nostalgia y es que viví allí tres años muy bonitos en mi carrera. Fue en el estadio donde me di a conocer en España y eso no lo olvidaré jamás. Además, desde el primer día la gente me trató muy bien y me acogió muy bien y eso para un extranjero es importante. Por supuesto estoy muy agradecido a Antonio y Pepe Hidalgo que me dieron la oportunidad como a otros jugadores que tuvieron a la UDS como escaparate en sus carreras deportivas en Europa.

–El Helmántico es de esos estadios pequeñitos pero peligrosos para el visitante...

–Sí, yo había jugado en equipos con grandes estadio pero nunca en uno con esa sensación de caldera que tenía el Helmántico. Pequeño, con la grada encajada y el público muy encima... Todo eso hacía que nos hiciéramos fuertes en casa y que entre todos convirtiéramos aquello en un fortín.

–¿Qué actuaciones suyas recuerda con más cariño en el Helmántico?

–Yo era un jugador regular ni hacía grandes partidos ni tampoco muy malos. Era un 6-7 casi siempre. Recuerdo el 5-4 al Atlético de Madrid que ese día jugamos todo muy bien. Después hay uno contra el Valladolid que hacía mucho frío y habían venido a verme desde Brasil unos amigos y marqué desde fuera del área y ganamos 1-0. Hay uno en la 1996-1997 contra el Mallorca que era clave para poder subir a Primera. Empezamos perdiendo 0-1 y remontamos de forma épica y acabamos ganando 3-1.

–La comunión entre grada y equipo era total...

–Desde el primer día sentí esa unión. Aquello se transformaba en un ambiente que de locales éramos muy difícil que no ganaran y nos convertíamos en uno equipo muy fuerte. En las remontas al Atlético de Madrid y al Barcelona o en la goleada al Valencia sentías mientras que jugabas un montón de emociones y se te ponía la piel de gallina. Era espectacular ese ambiente.

–Ahora todo ha cambiado...

–Sí, no me gusta que haya dos equipos en la ciudad. Unos juegan allí y los otros no. Mi modesta opinión es que la ciudad no está para tener dos equipos sino solo uno y que con la unión de todos luche por estar más arriba. Pero es solo la opinión de Giovanella.

–¿A qué se dedica ahora Giovanella?

–Estoy en Brasil y tengo negocios inmobiliarios y es que invertí en terrenos y los gestiono. Ayudo a clubes de aquí y hago de ojeador para equipos en los que estuve y que me piden ayuda como el Celta. Cuando me lo dicen pues miro jugadores y les mando informes. También con Torrecilla, que guardo muy buena amistad con él veo cosas para el Sporting de Gijón. Aquí hay muchos futbolistas que no son conocidos pero tienen el nivel para triunfar en Europa.

–¿Y el COVID-19 en Brasil?

–Hay casos pero comparados con la gran población que somos en Brasil, de momento, no son muchos. Hay mucha gente nerviosa por si se expande más y es que aquí el problema es que si se paran las cosas hay gente que no tiene para comer y las consecuencias económicas serían terribles. Por desgracia aquí preocupa más morir de hambre que del coronavirus.