“Estamos preparados para empezar el fútbol base”. La afirmación del presidente de la Federación de Castilla y León

–El deporte ha demostrado reiteradamente que respeta y acata las normas y que no es una actividad de las que se esté distinguiendo por la propagación del virus; solo pide un poco de homogeneidad para que ninguno de nuestros equipos o deportistas se sienta perjudicado y unas normas que no lo discriminen con relación a otras actividades. Siempre hemos denunciado que estábamos en inferioridad de condiciones con otras Comunidades Autónomas con respecto a muchas cuestiones deportivas y lamentablemente hemos vuelto a quedar en evidencia.

–Entiendo que son momentos excepcionales en los que la Junta está a lo que debe, proteger la salud de los castellanos y leoneses y sus problemas derivados; pero también entiendo que tenemos una Dirección General de Deportes que no trabaja lo que debiera por el deporte de esta Comunidad, que no ejerce ni el liderazgo ni la tutela que precisamos y que, con otra predisposición y colaborando entre todos, podíamos haber reglado la nueva normalidad del deporte mucho antes y de una manera lo más segura y estandarizada posible.

–Tras la última reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, aunque demasiado tarde, pues llevamos esperando la decisión casi un mes, sí que se permite el entrenamiento con contacto a todos los equipos que participan en competiciones de orden nacional, sean o no profesionales, y a los equipos que participen en competiciones de orden regional que tengan relación de ascenso con las competiciones de orden nacional.

Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol (FCyLF) considera que la Dirección de Deportes de la Junta no está defendiendo el mundo del deporte y que se podría haber reglado el regreso de las competiciones mucho antes de una forma segura. Maté defiende que el fútbol base está listo para volver en cuanto la Junta haga por desbloquear la situación.

“Tenemos una Dirección General de Deportes que no trabaja lo que debiera por el deporte de esta Comunidad, que no ejerce ni el liderazgo ni la tutela que precisamos”

–¿Cómo valora el uso de la mascarilla en entrenamientos y competiciones en pabellones?

–La Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, ha emitido una nota en la que solicita a la Junta la rectificación de la norma que obliga a la utilización de mascarilla en las actividades deportivas que se celebren en recintos cerrados y, además, entendemos que se debe de modificar de una manera urgente, pues es imprescindible para igualar a nuestros deportistas con la medida imperante en el resto de Comunidades. Dicha rectificación no ha sido solicitada de forma caprichosa sino basada en el mismo informe por el que el Consejo Superior de Deportes, las Federaciones deportivas nacionales y los responsables deportivos de las Comunidades Autónomas elaboraron el protocolo de la vuelta del deporte. No entendemos esta decisión que nos ha pillado de sorpresa puesto que era un aspecto que no se nos había anunciado con anterioridad y que nos cuesta entender porque nuestra Dirección General de Deportes suscribió el protocolo del CSD sin hacer la consideración que posteriormente impone en su territorio.

–¿Cuándo podrá regresar el fútbol base?

–Es una pregunta que lamentablemente no puedo responder. La Federación ha solicitado reiteradamente a nuestro gobierno regional la vuelta del fútbol base. El fútbol y el deporte de Castilla y León quiere volver y para ello hemos trabajado desde el día en el que tuvimos que parar las competiciones; pero la autoridad que debe autorizar estas competiciones en estos momentos excepcionales es el Gobierno regional y, a pesar de las innumerables reuniones mantenidas con Deportes, Sanidad y Cultura, y demás departamentos del Gobierno regional, aún no hemos conseguido conocer una fecha tan siquiera aproximada ni las razones por las que consideran al deporte como una actividad de riesgo.

–¿Podrían empezar a competir en cuanto tengan el permiso?

–Nosotros estamos preparados para empezar tan pronto como estemos autorizados para ello. Creemos que es mejor que los niños practiquen deporte de forma ordenada en el seno de un club con sus técnicos preocupándose de que se cumplan las normas que se nos indiquen a que se encuentren jugando en los parques de forma desordenada y sin que nadie se preocupe del cumplimiento de norma alguna.