Empate del Barcelona en Vallecas ante un Rayo que mereció más (1-1) El meta culé Joan García fue el más destacado de los catalanes

La Gaceta Domingo, 31 de agosto 2025, 23:32 Comenta Compartir

El Barcelona empató 1-1 en su visita a Vallecas ante el Rayo Vallecano en un encuentro en el que los locales merecieron mucho más, debido a que los culés tuvieron un juego errático y su mejor jugador fue el meta Joan García. El portero recién fichado este verano tuvo numerosas intervenciones claves para evitar la derrota del Barcelona.

Un gol de penalti de Lamine Yamal a los 39 minutos permitió al Barcelona marcharse con ventaja al descanso del partido que disputa en Vallecas contra el Rayo, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El penalti llegó tras un derribo dentro del área de Pep Chavarría sobre Lamine Yamal, que engañó con su disparo desde los once metros al portero argentino Augusto Batalla.

En la segunda mitad, Fran Pérez en el minuto 67 hizo el empate. Los locales tuvieron ocasiones para llevarse el encuentro, pero Joan García lo evitó.