El Unionistas se empeña en el playoff con su quinta victoria consecutiva (1-2)

El Unionistas está empeñado en jugar la fase de ascenso a Segunda División y este domingo lo ha vuelto a demostrar con hechos: quinta victoria seguida que le acerca a la quinta plaza de la clasificación y le hace, de paso, superar la barrera de los 50 puntos sumados (51 tiene ahora). Y lo ha hecho, además, ganando en un campo en el que no lo hacía nadie desde el pasado 18 de diciembre: fue el Deportivo, con este mismo resultado de 1-2.

La adrenalina disparada a la llegada del ferry que une Algeciras con Ceuta pareció que le duraba a la plantilla del Unionistas cuando García Goméz pitó el arranque del choque en el Alfonso Murube. Es que no era para menos. Por el brutal recibimiento en su llegada a puerto 16 horas y media antes; y, también, porque en juego estaba incrementar el sueño de jugar (a la tercera) el playoff de ascenso a Segunda División. Ponz tenía claro que el futuro de las cuatro jornadas que restan a esta Liga pasaba por ganar a la AD Ceuta. Y, dicho y hecho. Para el choque del próximo domingo el discurso volverá a ser el mismo; pero es que no le falta razón. Como que los once mejores son Salva, Fran, Ramiro, Leal, Jon Rojo, Sanz, Nespral, Juampa, Chapela, De la Nava y Losada. Así, dicha de carrerilla, por mucho que se empeñe en que su equipo no tiene un once tipo. Pero lo cierto es que lo tiene y que, además, lo está haciendo de manera fabulosa. Para muestra la primera mitad disputada este mismo domingo en el Murube; donde los once jugadores blanquinegros, pese a que era la primera vez en la década de vida del club que se jugaba allí, estuvieron como en patio de su casa. El dato del 60% de la posesión para el conjunto local contrataba con las dosis de virtuosismo con la que movió el balón el conjunto de Ponz. Es que jugar al primer toque, como hizo en repetidas ocasiones, es una delicia. Y más, si ese movimiento del balón tiene cierta velocidad y vocación vertical. Así llegó el tanto de Juampa Barros; la jugada desaguada en esta ocasión hacia la banda izquierda se redondeó con la intervención del lateral diestro local, Alain, que trató de repeler el centro a su propia área con la desdicha de que ese golpeo cambió la trayectoria del balón hacia su propia red. Mejías trató de sacar el remate como pudo pero le fue imposible, por los extraños que le hizo el balón.

El resultado al descanso fue ese 0-1 establecido a los 22 minutos de choque; porque Mejías firmó una doble parada de mérito. Primero a Chapela y, sin solución de continuidad y de manera felina (estaba tumbado sobre el césped) a Juampa. Así, por esta vía de la abrasión, es como logró la AD Ceuta el empate nada más volver de vestuarios. Rodri Ríos, desaparecido en la primera mitad, apareció de manera providencial para forzar a Salva de la Cruz a intervenir. El despeje forzado del balón le cayó a los pies de Pablo García (que acababa de entrar en el terreno de juego) que no perdonó. Ese gol fue un shock para el Unionistas; que le costó un cuarto de hora rehacerse. Y cuatro cambios de por medio. Lo intentó de todos los colores el conjunto ceutí, sin que ninguno de esos remates hicieran daño a Salva de la Cruz, para su alivio. Recompuesta la figura. Y ya con Borja Díaz, Ahn, Santos y Beneit sobre el terreno de juego, el Unionistas cogió aire camino del quinto triunfo seguido. De hecho, es que fue entrar el mediapunta gaditano al terreno de juego y golpear con fuerza. La recuperación de Juampa fue determinante; luego el ‘20’ del Unionistas solo tuvo que conducir un par de veces, levantar la cabeza al llegar a la frontal del área y definir de manera formidable sin que ningún defensa local le hubiera salido al paso. Se gustó (y mucho) en el golpeo Beneit, tan de interior y con esa comba tan bien trazada para superar por lo justo la estirada de Mejías. Ahora ya no dio opción a la duda el conjunto de Ponz; que recuperado el dominio en el marcador se dedicó a nadar y guardar la ropa para cumplir con el guion trazado por Ponz. La victoria era clave para soñar con la fase de ascenso a Segunda. Y ya está en su casillero.